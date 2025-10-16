El momento en que Steve Forbes saludó su cumpleaños a Prabowo

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto recibir un saludo cumpleaños ante el presidente y editor en jefe de Forbes Media, Steve Forbes. Se sabe que el cumpleaños de Prabowo será el viernes 17 de octubre de 2025 esta semana.

Lea también: Prabowo destaca MBG: ¡Incluso un caso de envenenamiento es inaceptable!



Steve pronunció sus saludos de cumpleaños en una sesión de diálogo en la Conferencia Global de CEO de Forbes 2025 que tuvo lugar en The St. Hotel. Regis, Yakarta, miércoles 15 de octubre de 2025.

Inicialmente, Steve Forbes aludió a un año gobierno Prabowo cae el 20 de octubre de 2025. En esa ocasión, Steve le transmitió felicitaciones de cumpleaños a Prabowo.

Lea también: Prabowo ordena a Danantara reducir el número de empresas estatales: de 1.000 a 200



«El viernes, este viernes, celebramos (tu) cumpleaños y como soy mayor que tú, puedo mencionarte porque me pareces joven», dijo Steve.

Luego, Steve se refirió a la formación académica de Prabowo, que estudió en varios países, empezando por Inglaterra, Suiza y Estados Unidos.

Lea también: Ante el jefe de Forbes, Prabowo confía en que el crecimiento económico de Indonesia alcanzará el 8 por ciento



Al respecto, Prabowo dijo que cambió de escuela debido a las condiciones políticas. Donde su padre, el Prof. Soemitro Djojohadikusumo, está pasando por un período de exilio político.

«Creo que seguí a mi padre, por supuesto, a mi familia en ese momento. En esencia, mi padre estaba en el exilio. Por lo tanto, era un oponente del presidente Soekarno», dijo Prabowo.

«Entonces, cuando el presidente Soekarno llegó al poder, mi padre, por razones políticas, abandonó este país y nosotros lo seguimos. Así que, dondequiera que mi padre tuviera que ir, siempre nos encontrábamos», continuó.

Prabowo luego dijo que él y su familia se mudaban a un nuevo país casi todos los años. Inglaterra fue el último país que visitó su familia antes de regresar a Indonesia.

«En 1968 regresé a Indonesia. En ese momento, por supuesto, se produjeron cambios políticos. El presidente Soekarno fue reemplazado por el presidente Soeharto. Mi padre fue llamado por el presidente Soeharto para servir en el gobierno del presidente Soeharto», concluyó Prabowo.