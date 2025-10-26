El momento en que se desplomó el techo de la cancha de pádel de Meruya por los fuertes vientos y fuertes lluvias

Jacarta – Techo campo cayó y tenis en Villa Park MeruyaKembangan, oeste de Yakarta, el domingo, se derrumbó debido a un impacto vientos fuertes Y Lluvia su.

«El incidente comenzó cuando una fuerte lluvia acompañada de fuertes vientos golpeó el techo del campo, provocando que el techo volara», dijo el alcalde de Yakarta Occidental, Uus Kuswanto, en un breve mensaje en Yakarta el domingo.

El techo que cubría seis zonas del campo resultó dañado y se derrumbó. Por suerte, los jugadores que se encontraban en el campo inmediatamente fueron evacuados, por lo que no hubo víctimas mortales ni heridos.

«No hubo víctimas mortales ni heridos. Daños en los tejados de seis campos. Debido a este incidente, los empleados llamaron a la policía para realizar un seguimiento», dijo Uus.



Una cancha de pádel en Meruya se derrumbó por los fuertes vientos

Un espectador del partido llamado Aliyah (48), residente de Cinere, describió los momentos en que ocurrió el incidente.

«Resultó que estaba lloviendo. Pensamos que era seguro, como siempre, pero el agua estaba entrando un poco», dijo.

Poco después, la lluvia se hizo más intensa y acompañada de fuertes vientos, de modo que el techo del campo se derrumbó repentinamente.

«El viento es muy fuerte. El viento y el agua. Porque el viento y la lluvia son así, cierto», dijo Aliyah.

Antes de que el techo se derrumbara, Aliyah y varias personas que estaban en el campo ya se habían salvado.

«Todos corrimos inmediatamente. Asegurémonos y protejamos nuestras pertenencias. Gracias a Dios, estamos a salvo. Todos nosotros, como equipo, estamos a salvo», dijo Aliyah, aliviada.

El incidente ocurrió alrededor de las 14.30 horas. Aunque no hubo víctimas, Aliyah admitió que quedó traumatizada por el incidente.

«Es muy traumático. Vaya, quiero decir, no es sostenible», dijo. (Hormiga)