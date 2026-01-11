El momento en que Puan y Prananda besaron a Megawati después de asistir a la Reunión de Trabajo Nacional del PDIP

Jacarta – Presidente General del PDI Perjuangan DPP Megawati Soekarnoputri besado por sus dos hijos, concretamente el presidente del PPD PDIP Prananda Prabowo y Presidente de la RPD RI señora emperatriz que también son élites del PDIP, después de asistir a la I Reunión Nacional de Trabajo del PDIP 2026 en el Estadio Internacional Beach City, Ancol, Yakarta, el domingo.

Este momento ocurrió cuando Megawati y sus dos hijos se tomaron una foto juntos luego de una conferencia de prensa. En ese momento, Puan besó la mejilla izquierda de Megawati, mientras Prananda también besó su otra mejilla.

Megawati también pareció sonreír cuando sus hijos mostraron calidez en público. Luego de ese momento, abandonaron juntos el lugar del evento.



Presidenta General del PDIP, Megawati Soekarnoputri

Antes de ese momento, Megawati y sus dos hijos participaron en una teleconferencia con cuadros del PDIP de servicio en Aceh para la gestión de desastres.

Aparte de eso, el PDI Perjuangan DPP a través de la Agencia de Gestión de Desastres (Baguna) lanzó oficialmente un libro titulado «Espíritu humanitario: el estilo de gestión del riesgo de desastres de Megawati Soekarnoputri».

El secretario general del PDIP DPP, Hasto Kristiyanto, dijo que el libro describe en profundidad la gestión de mitigación de desastres y la gran preocupación de Megawati Soekarnoputri por el movimiento de conservación ambiental.

«El libro Spirit of Humanity describe la gestión de mitigación de desastres de la señora Megawati Soekarnoputri y su gran atención a varios movimientos para proteger el medio ambiente y la tierra», dijo Hasto.

La Reunión Nacional de Trabajo del PDIP se llevará a cabo durante tres días en BCIS Ancol, Yakarta, del 10 al 12 de enero de 2026. Esta Reunión Nacional de Trabajo discutirá las actitudes políticas, incluidas las respuestas del Partido a diversas cuestiones geopolíticas, la crisis ecológica, la corrupción, las cuestiones económicas, la aplicación de la ley, así como los programas internos del partido y las responsabilidades populares del partido. (Hormiga)