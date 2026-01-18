El momento en que Prabowo y Jokowi se convierten en testigos del matrimonio de Sespri Agung Surahman

Jacarta – Presidente Prabowo Subianto y el séptimo presidente Joko Widodo (Jokowi) convertirse testigo de boda para el Secretario Privado del Presidente Prabowo (Sespri), Agung Surahman y su socia, Aulia Mahardiana Warsitoarti, en el edificio Sasono Utomo, TMII, Yakarta, el domingo.

Prabowo y Jokowi se sentaron a los lados derecho e izquierdo de la mesa donde se celebró el contrato. Prabowo y Jokowi vestían trajes y casquetes.

La procesión de la ceremonia nupcial, encabezada por el jefe de KUA Cipayung, en el este de Yakarta, tuvo lugar a las 10.48 WIB, comenzando con la lectura de versos del Sagrado Corán y consejos matrimoniales del jefe.

Luego, el jefe comenzó la procesión nupcial con Agung Surahman. Después de pronunciar los votos de una vez, los testigos de la boda, Prabowo y Jokowi, dijeron «válidos».

Después de eso, la ceremonia de aceptación estuvo llena de una sesión de oración conjunta y hospitalidad.

En el lugar de la boda también estuvieron presentes varios funcionarios estatales que participaron en la procesión del contrato.

Estos funcionarios incluyen al Secretario del Gabinete Teddy Indra Wijaya, al Ministro de ATR/BPN Nusron Wahid, al Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Brian Yuliarto, al Viceministro del Secretario de Estado Bambang Eko Suhariyanto, al Jefe de la Agencia de Garantía de Productos Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan, al Ministro Coordinador de Infraestructura y Desarrollo Regional Agus Harimurti Yudhoyono, y al Ministro de Transmigración Iftitah Sulaiman Suryanagara.

Luego, también están el Ministro de Juventud y Deportes Erick Thohir, el Ministro de Economía Creativa Teuku Riefky Harsya, la Jefa del BPS Amalia Adininggar Widyasanti, el Viceministro del Secretario de Estado Juri Ardiantoro, el Personal Especial del Presidente de la República de Indonesia para Comunicación y Análisis de Políticas Dirgayuza Setiawan, el Ministro de Asuntos Sociales Saifullah Yusuf, el Ministro de Inmigración y Penitenciaría Agus Andrianto.

Además, el general de policía Listyo Sigit Prabowo, el jefe de BP Taskin Budiman Sudjatmiko, el presidente del DPD Sultan Bachtiar Najamudin, el KSP Muhammad Qodari, el viceministro de Agricultura Sudaryono, el ministro del Interior Tito Karnavian, el presidente del Consejo Económico Nacional Luhut Binsar Pandjaitan.

Luego están el Ministro de Comunicaciones y Digital Meutya Hafid, el Viceministro de Comercio Dyah Roro Esti Widya Putri, el Ministro de Obras Públicas Dody Hanggodo, el Ministro de Relaciones Exteriores Sugiono, el Ministro de Asuntos Marítimos y Pesca Sakti Wahyu Trenggono, y el Comandante General del TNI Agus. Subiyanto.