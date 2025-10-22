El momento en que Prabowo ofreció café negro al presidente de Sudáfrica

Jacarta – Presidente Prabowo Subianto aceptó visita labor del presidente de la república SudáfricaMatamela Cyril Ramaphosa en el Palacio Merdeka el miércoles 22 de octubre de 2025.

Lea también: Prabowo recibe la visita del presidente de Sudáfrica en el Palacio de Estado



El presidente Cyril Ramaphosa fue recibido con una ceremonia estatal en los terrenos del Palacio Merdeka. En aquella ocasión, los dos Jefes de Estado inspeccionaron a los participantes en la ceremonia.

Después de la ceremonia de bienvenida, el Presidente Prabowo y el Presidente Ramaphosa presentaron a sus respectivas delegaciones. El Presidente Prabowo estuvo acompañado por el Ministro Coordinador de Economía, Airlangga Hartarto, el Ministro de Inversiones, Rosan Perkasa Roeslani, y el Ministro de Defensa, Sjafrie Syamsoeddin.

Lea también: Obsequio del día de Santri, Prabowo aprueba el establecimiento de la Dirección General de Internados Islámicos



Luego, los dos líderes entraron al Palacio Merdeka, seguidos por el presidente Ramaphosa firmando el libro de visitas ante el presidente Prabowo. Después de eso, el presidente Prabowo invitó al presidente Ramaphosa a la sala Jepara para reunión tete-a-tete o cuatro ojos.

En aquella ocasión, Prabowo ofreció una copa al presidente de la República de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa.

Lea también: La rupia se debilita mientras Prabowo planea revisar las reglas cambiarias resultantes de las exportaciones de recursos naturales





El presidente Prabowo da la bienvenida al presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa Foto : tvOnenews.com/Abdul Gani Siregar

«¿Puedo ofrecerle un poco de té o café?», preguntó el presidente Prabowo como pregunta inicial en la reunión cara a cara.

?

Prabowo volvió a preguntar cómo le sirvieron el café a Ramaphosa.

«¿Café con?» -Preguntó Prabowo.

A continuación, Ramaphosa eligió café sin crema ni azúcar. Prabowo también le pidió al camarero que le sirviera café negro sin añadidos, como café para él.

«Pide café sin nada, gracias como yo», dijo Prabowo.

La visita del Presidente Ramaphosa y su delegación a Yakarta marca el comienzo de su visita de Estado a Indonesia, que constituye un impulso importante para fortalecer la cooperación estratégica entre los dos países en diversos campos.