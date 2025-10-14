El momento en que Ji Chang Wook posa con Pevita Pearce en el templo de Prambanan

VIVA – Actor famoso de Corea del Sur, Ji Chang WookVolvió a causar revuelo en el ciberespacio tras su llegada a Indonesia. Después de mostrar previamente su tarjeta de embarque para Yogyakarta, ahora se ve a la estrella del drama The K2 explorando la ciudad estudiantil e incluso visitando Prambanan con una bella artista. Sentido Pearce en un estilo muy javanés.

Lea también: Más popular: Lee Jin Ho publica grabación de voz supuestamente Kim Sae Ron admite embarazo y cambios en la vida de Pevita Pearce después del matrimonio



En la carga que circula en las redes sociales de Pevita, Ji Chang Wook luce encantador usando un beskap azul completo con tela batik. Pevita Pearce también lucía elegante con una kebaya a juego. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.



Ji Chang Wook y Pevita Pearce

Lea también: ¿Cambios en la vida de Pevita Pearce después de casarse y convertirse oficialmente en madre?



«Mase y Mbakyu», escribió Pevita Pearce en su carga de Instagram @pevpearce citada el martes 14 de octubre de 2025.

Esa simple frase inmediatamente explotó en la columna de comentarios. La publicación de Pevita se vio inmediatamente inundada de comentarios de los internautas, la mayoría de los cuales expresaron envidia y admiración.

Lea también: Casada con un empresario malasio, Pevita Pearce admite estar confundida cuando le preguntan sobre esto



«Quiero sentir celos, pero ella es Pevita».

«DIOS DEMIII DE NEPTUNUSSS AQ IRI BGT.»

«Mas Mas Java es rico en este Dios que significa».

«Arghhh hermano Ichang va a Prambanan».

Además de posar en Prambanan, también se vio a Ji Chang Wook explorando el área de Godean para probar delicias culinarias locales como la comida gudeg y lesehan. Su momento relajado en Yogyakarta muestra el lado sencillo del actor que suele aparecer carismático en la pantalla chica.

La noticia de la llegada de Ji Chang Wook a Indonesia ha estado surgiendo desde que mostró su tarjeta de embarque a Yogyakarta en su historia de Instagram. En la carga no escribió muchas palabras, pero fue suficiente para que los fanáticos, conocidos como Jjangers, inmediatamente se emocionaran y adivinaran las intenciones del actor.

Según varias fuentes, la visita de Ji Chang Wook a Indonesia no fue sólo para viajar. Según se informa, está involucrado en un nuevo proyecto de filmación con varias celebridades indonesias, aunque los detalles sobre el proyecto aún se mantienen en secreto.

Anteriormente, el actor nacido en 1987 también fue visto disfrutando del ambiente en Bali, como se ve en las cargas en su cuenta personal de Instagram.