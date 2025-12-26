El momento en que Hotman Paris llamó a Prabowo, le deseó Navidad y habló sobre clubes nocturnos y dos períodos

VIVA – Abogado famoso Hotman París Hutapea recibió una llamada telefónica directamente del Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto el día de Navidad de 2025. Esta conversación atrajo inmediatamente la atención del público luego de que Hotman la compartiera a través de su cuenta personal de Instagram.

En la carga, Hotman se muestra charlando casualmente con el presidente Prabowo por teléfono. El ambiente de la conversación parecía cálido, lleno de amistad y, en ocasiones, salpicado de chistes típicos de Hotman Paris. No sólo les desearon una Feliz Navidad, sino que su conversación también se amplió para hablar del negocio de ocio nocturno de Hotman y de la cuestión de los dos períodos.

El presidente Prabowo abrió la conversación con un saludo navideño lleno de oración. Estos comentarios fueron pronunciados directamente por Prabowo.

«Feliz Navidad y Año Nuevo. Que el Todopoderoso esté con la familia Hotman Paris Hutapea y le dé bondad, bendiciones y seguridad», dijo Prabowo a Hotman Paris citado en Instagram @hotmanparisofficial el viernes 26 de diciembre de 2025.

Hotman Paris también respondió a estas palabras con gratitud. En su estilo típico, bromeó lo que inmediatamente llamó la atención de los internautas. Hotman espera seguir acompañando a Prabowo en el futuro.

«Gracias señor, espero que peleemos en el segundo período jaja», dijo Hotman Paris mientras se reía.

En esa ocasión, Hotman también mencionó su red de discotecas, que ahora se dice que ha crecido rápidamente hasta llegar a 73 establecimientos. Al escuchar esto, Prabowo dio un mensaje serio pero lo transmitió en un tono relajado sobre la ausencia de drogas en las noches oscuras de Hotman.

«Pero tengan cuidado, no consuman drogas», advirtió Prabowo.

Hotman respondió de inmediato con firmeza a esta advertencia, enfatizando su compromiso de mantener sus instalaciones comerciales limpias de drogas.

«Oh, no, no hay drogas, señor. En realidad, no hay drogas, esa es la garantía, verdad, Hotman», respondió Hotman.

La cosa no quedó ahí, en la siguiente subida Hotman Paris volvió a despertar la curiosidad del público mostrando una cesta navideña del presidente Prabowo. Calificó el regalo como un regalo de Navidad muy memorable.

«El mejor regalo de Navidad del Presidente de la República de Indonesia», escribió Hotman en su carga.