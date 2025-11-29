El momento en que Hamish Daud acompaña a Raisa en duelo y se mantiene fiel en el proceso de divorcio

Jacarta – Triste noticia rodea al cantante. raisa Adriana. Su querida madre, Ria Mariaty, falleció el sábado 29 de noviembre de 2025 después de pasar una larga batalla contra el cáncer de pulmón en etapa cuatro.

La muerte del fallecido trajo una profunda tristeza a toda la familia, incluida Raisa, que parecía devastada por la pérdida de una figura importante en su vida. ¡Vamos, desplázate más!

En medio de este período de luto, la atención pública se centra en una figura Hamish Daud. Aunque los dos se encuentran actualmente en proceso de divorcio, Hamish todavía está presente para acompañar a Raisa desde el momento del cuidado de su madre hasta la procesión fúnebre.

La noticia de la muerte de la madre de Raisa fue transmitida por primera vez por su hermano mayor, Rinaldi Nurpratama, a través de una publicación en la cuenta de Instagram @rinaldinurpratama. Según su relato, el fallecido exhaló su último aliento a las 07.19 WIB en el Hospital Dharmais de Yakarta.

Luego, el cuerpo fue enterrado en la funeraria de Jalan Bumi Daya Raya número 7, Blok D, Cinere. La familia también pidió oraciones a diversas partes para que el difunto reciba el perdón, una tumba espaciosa y el mejor lugar junto a Dios Todopoderoso.

Se sabía que un día antes de morir, Hamish Daud visitó a la madre de Raisa en el hospital. Esto fue revelado a través de su carga de Historias de Instagram que mostraba su mano sosteniendo la mano de su madre.

En la carga, Hamish escribió un breve mensaje lleno de significado.

«La vida es tan delicada (la vida es tan complicada)», escribió Hamish Daud en su publicación, citada el sábado 29 de noviembre de 2025.

Poco después de que se difundiera la triste noticia, Hamish volvió a compartir sus condolencias a través de sus Historias personales de Instagram.

«Mi más sentido pésame por el fallecimiento de RIA MARIATY BINTI RACHMAT ARDIWINANGOEN. 7 DE JULIO DE 1960 – 29 DE NOVIEMBRE DE 2025. Que Allah SWT perdone todos sus pecados, ensanche su tumba y la coloque en el mejor lugar a Su lado», dijo.

En el cortejo fúnebre, se vio a Hamish Daud acompañando a Raisa. En las imágenes del momento difundidas, se ve a Raisa abrazando con fuerza el marco de fotos de su madre con los ojos llorosos durante todo el camino hasta la tumba.

Detrás de él, Hamish caminaba cargando flores, mostrando su apoyo inquebrantable a pesar de que su hogar estaba al borde de la crisis.