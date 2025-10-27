El momento en que el presidente Prabowo ayudó al sultán de Brunei a bajar las escaleras en la Cumbre de la ASEAN recibió elogios

Jacarta – La actitud del presidente Prabowo Subianto en contra Sultán Brunei Darussalam, Sultán Hassanal Bolkiah Durante la 47.ª Cumbre de la ASEAN celebrada en Kuala Lumpur el domingo 26 de octubre de 2025, hubo mucho debate. Esto comenzó con una sesión de fotos con varios jefes de estado de la ASEAN.

En el vídeo que circula en las redes sociales, tras someterse a una sesión de fotos grupal, Prabowo, que vestía una chaqueta gris combinada con un peci, estaba de pie junto al sultán Hassanal Bolkiah e inmediatamente tomó la mano del líder del estado de Brunei.

Luego se vio a Prabowo sosteniendo al sultán Hassanal Bolkiah mientras bajaba las escaleras. Al bajar las escaleras, Prabowo también se aseguró de que el sultán de Brunei no cayera. Mientras tanto, al final de las últimas escaleras, el padre del Príncipe Mateen inmediatamente miró a Prabowo mientras sonreía. También se los vio a los dos charlando y riendo brevemente antes de finalmente dirigirse a sus respectivos asientos.

Mientras tanto, se vio a Prabowo continuando observando al Sultán Hassanal hasta que llegó a su asiento antes de caminar hacia su propio asiento.

Como se sabía anteriormente, el sultán Hassanal Bolkiah se cayó mientras bajaba las escaleras mientras asistía a un evento en una universidad de Brunei Darussalam. En el evento celebrado el 16 de octubre, se vio a Hassanal, quien vestía una bata marrón, bajar las escaleras.

Sin embargo, cuando bajaba el segundo escalón, su cuerpo de repente se balanceó hacia la derecha, lo que le hizo perder el equilibrio. También se lo vio agarrado al costado de las escaleras, también se sabía que su gorra se había caído.

El sultán de Brunei guardó silencio por un momento, pero aun así trató de mantener la calma cuando estuvo más lejos antes de que sus guardias finalmente se acercaran a él. Sin embargo, en ese momento, optó por negarse a ser ayudado por su guardaespaldas, quien fue visto acercándose a él directamente.

De repente, el videoclip subido a la cuenta de TikTok @GENGSOLO recibió de inmediato comentarios de los usuarios de las redes sociales. No pocos internautas destacaron la actitud de los líderes de los dos países.

«Indonesia y Brunei son realmente dulces. Este no es el primer vídeo que veo del presidente de Indonesia cogido de la mano del presidente de Brunei», comentó un internauta en inglés.

«Aunque mi padre caminaba con prisa, estaba dispuesto a tomar la mano de su amigo. Mi padre es tan sincero como un ser humano», dijo un internauta.