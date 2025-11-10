El momento en que el Ministro de Asuntos Sociales, Gus Ipul Sungkem, visitó Sinta Nuriyah durante la ceremonia de entrega del título de Héroe Nacional

Jacarta – Lunes 10 de noviembre de 2025, el presidente Prabowo Subianto otorgó el título héroe nacional hacia 10 Héroes Nacionales. Una de las 10 figuras que recibieron el título de Héroe Nacional fue el ex 4º Presidente de la República de Indonesia, Abdurrahman Wahid o conocido como Gus duro.

Gus Dur fue nombrado Héroe Nacional en el campo de la lucha política y la educación islámica. El presidente Prabowo otorgó el título de Héroe Nacional a Gus Dur directamente a la esposa de Gus Dur, Sinta Nuriyah, quien también estuvo acompañada por su hija mayor, Yenny Wahid.

«La concesión del título de héroe nacional por parte del Presidente de la República de Indonesia, heredero del difunto KH. Abdurrahman Wahid, una figura de la provincia de Java Oriental. Un héroe en el campo de la lucha política y la educación islámica, KH Abdurrahman Wahid o Gus Dur, es una figura nacional que ha dedicado toda su vida a luchar por la humanidad, la democracia y el pluralismo en Indonesia», dijo el presentador.

Fue un momento interesante el que se generó tras recibir el título de Héroe Nacional la mañana de este lunes. Este fue el momento en que el Ministro de Asuntos Sociales, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul y el Jefe de la Policía Nacional, Yulistio Sigit, felicitaron a la heredera de Gus Dur, Sinta Nuriyah.

Al lanzar el canal de YouTube de la Secretaría Presidencial, se vio a Listyo Sigit, vestido con un uniforme oficial completo, acercándose a Sinta y saludando. Saludó a Sinta antes de felicitar finalmente a Yenny Wahid. También se vio a Listyo dando un saludo de despedida a Sinta antes de pasar a saludar a los otros herederos.

Detrás de Listyo Sigit apareció Gus Ipul, quien inmediatamente se arrodilló e hizo una reverencia a Sinta. Gus Ipul incluso besó el dorso de la mano de Sinta como forma de respeto hacia sus mayores. Yenny Wahid, que vio a Gus Ipul, le dio unas palmaditas en el brazo después de que los dos se dieron la mano.

A título informativo, Gus Dur es una figura bastante respetada por el público. Incluso recibió el sobrenombre de padre del pluralismo por su coherencia en el mantenimiento de la diversidad. Durante su mandato de 21 meses como Presidente de la República de Indonesia, llevó a cabo varias políticas monumentales que incluyeron la disolución del Departamento de Asuntos Sociales, cambiar el nombre de la provincia de Irian Jaya a Papua, revocar el TAP MPRS No. XXIX/MPR/1966, reconocer el confucianismo como religión oficial, convertir el Año Nuevo chino en un feriado y levantar la prohibición del uso de caracteres chinos.