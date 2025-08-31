El momento en que el gas lacrimógeno perturbó el Duele de la Femenina Indonesia Duelo U-16 vs Vietnam en el Manahan Solo

Solo, vive – Concurso del concurso de tercer nivel Copa Aff Sub-16 hija 2025 entre Equipo nacional de mujeres indonesias U-16 VS Equipo nacional vietnamita En el estadio Manahan, solo, viernes 29 de agosto de 2025, tuvo lugar en un ambiente ideal. Oler gas lacrimógeno Había entrado en el estadio e interrumpió el juego.

Leer también: Ojol empapado con gas lacrimógeno enoja a Inul Daratista: el de arriba quiere elevar un salario, ¡el siguiente quiere morir!



El trastorno de gases lacrimógenos se originó en la demostración de los taxistas de motocicletas en línea (OJOL) en Jalan Adi Sucipto, Manahan, solo, justo en frente de Mako Brimob Solo que estaba ubicado al lado del área del estadio de Manahan.

La manifestación fue coloreada por el caos, hasta que las autoridades dispararon gases lacrimógenos para disolver las masas. El humo de gas luego llevó el viento al estadio y hizo que la audiencia y los jugadores perturbaron.

Leer también: Inspector General ASEP EDI: El uso de gases lacrimógenos en la demostración laboral debe ser mi orden directo



De hecho, durante el partido varias veces el sonido de los disparos de gases lacrimógenos desde fuera del estadio. Se vio a varios jugadores indonesios cubriendo sus caras con una camiseta para reducir el dolor en los ojos debido a la exposición al gas.

Leer también: Equipo nacional indonesio de Putri U-16 a las semifinales de la Copa AFF después de Ganyang Malasia, dijo esto Erick Thohir



Resultados de coincidencias: sorteo, sanciones continuas

En el campo, el juego fue apretado. Indonesia y Vietnam dibujaron 1-1 en el tiempo normal. El partido debe determinarse a través de las penalizaciones.

Desafortunadamente, Garuda Pertiwi U-16 debe reconocer la superioridad de Vietnam después de perder 6-7 en el tiroteo. Con este resultado, Indonesia cerró el torneo en cuarta posición.

A pesar de no ganar una medalla de bronce, la lucha de los jóvenes jugadores indonesios recibió una amplia apreciación por poder competir con equipos fuertes en el sudeste asiático.

Australia salió como campeones

Mientras tanto, Australia ganó el título de la Copa AFF U-16 2025 AFF. En el partido final que también se celebró en el estadio Manahan, Australia derrotó con éxito a Tailandia con un puntaje delgado de 1-0.

Timo Scheunemann: hito de logro

El entrenador del equipo nacional femenino indonesio U-16, Timo Scheunemann, calificó el logro de Garuda Pertiwi Muda como un paso histórico.

«Este es un hito en el logro del fútbol femenino indonesio. Aunque hay una perturbación, los jugadores aún muestran una mentalidad extraordinaria», dijo Timo

El incidente de la entrada de gas lacrimógeno en el estadio de Manahan recordó la importancia de la coordinación de seguridad en la organización de partidos. Además, este partido involucró a un equipo joven y se celebró en un estadio estándar internacional.

El público espera que no se repitan eventos similares, para que el fútbol indonesio pueda continuar desarrollándose sin interferencia con factores externos.