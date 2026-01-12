El momento en que el director general de Jasa Marga ayuda a las víctimas de un accidente en la autopista de peaje del centro de la ciudad

Jacarta – Accidente El tráfico se produjo el lunes 12 de enero en el KM 2+600A. carretera de peaje del centro de la ciudadinvolucrando un vehículo Chery y un autobús Sinar Jaya.

Lea también: ¡Camión Tronton que transportaba hierro choca contra otro camión en el paso elevado y transversal de Ciputat! Conductor atascado, carretera totalmente atascada



El accidente, que provocó heridas leves a un conductor, provocó embotellamientos en el carril en dirección este.

Según los vecinos del lugar, la ayuda llegó de una figura inesperada. El director principal de Jasa Marga, Rivan A. Purwantono, que pasaba por allí, intervino de inmediato para ayudar a tratar a la víctima.

Lea también: Segundos de accidentes consecutivos en la autopista de peaje de Japek en dirección a Yakarta, ¡4 vehículos chocan! Una lesión menor



Uno de los residentes, Heri, compartió su experiencia a través de las redes sociales. «Bueno, así es en la comunidad, no importa quién… el presidente también intervino».

Según datos oficiales de Jasa Marga, la cronología del incidente comenzó cuando el Chery pasaba de Cawang a Jago, sin previsión debido a las fuertes lluvias y chocando contra el autobús que tenía delante.

Lea también: Los momentos milagrosos en los que Anthony Joshua evitó la muerte en la tragedia nigeriana



La posición final del coche Chery fue al otro lado del carril 3 en dirección este.

Los agentes que llegaron al lugar a las 07:41 WIB inmediatamente aseguraron la escena del crimen, registraron la identidad del conductor y del vehículo y se aseguraron de que la víctima recibiera tratamiento.

El vehículo involucrado en el accidente también fue inmediatamente remolcado por la unidad Jasa Marga para su custodia.