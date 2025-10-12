El momento en que el árbitro rechazó la mano amiga de Jay Idzes después del partido entre la selección de Indonesia e Irak

Jacarta – Partido entre Selección Nacional de Indonesia e Irak a continuación Clasificación para el Mundial 2026 La zona asiática sigue estando en el punto de mira. No sólo por el decepcionante resultado final para el conjunto de Garuda, sino también por el insólito incidente que se produjo tras sonar el pitido final.

En el partido que se celebró en el estadio King Abdullah Sport City de Jeddah el domingo 12 de octubre de 2025 a primera hora de la mañana, Indonesia tuvo que admitir la superioridad de Irak con un estrecho marcador de 0-1. Zidane Iqbal marcó el único gol en el minuto 76 con un disparo raso que Maarten Paes no supo anticipar.

Sin embargo, lo que se convirtió en un tema candente de conversación no fue el juego, sino la actitud de dos jueces de línea de China que rechazaron la mano amiga del capitán de la selección nacional de Indonesia. Jay Idzes.

En el vídeo compartido por la cuenta de TikTok @hariharijakartaaSe vio a Jay tratando de estrechar la mano de los dos asistentes. árbitroZhou Fei y Zhang Cheng, pero ambos parecían evitarse el uno al otro.

El vídeoclip de 31 segundos se volvió viral inmediatamente y recibió diversas reacciones de los internautas indonesios. Muchos sintieron que las acciones del árbitro no mostraban una actitud profesional, especialmente después de un partido que estuvo marcado por una serie de decisiones controvertidas por parte del equipo arbitral de campo.

árbitro principal Ma Ningquien también viene de China, abrió el camino en un partido reñido. Algunas de sus decisiones causaron debate, incluido el momento en que Zaid Tahseen solo recibió una tarjeta amarilla después de hacer una zancadilla a Ole Romeny, así como el incidente de una falta sobre Kevin Diks en el área de penalti que no resultó en un tiro de 12 puntos.

Durante el partido, Jay Idzes fue visto varias veces enviando fuertes protestas a Ma Ning y sus asistentes por decisiones que se consideraban perjudiciales para la selección nacional de Indonesia.

Debido a esto, el momento en que se rechazó el apretón de manos fue considerado por algunos miembros del público como una forma de tensión que permaneció después de terminar el partido.

Además de Ma Ning y los dos jueces de línea, este partido también contó con la asistencia de otros funcionarios de China, a saber, Jin Jingyuan como cuarto árbitro y Fu Ming y Du Jianxin que estaban de servicio en la sala del VAR.

Este incidente se suma también a la larga lista de polémicas que han coloreado el recorrido de la selección indonesia en la cuarta ronda de clasificación. copa del mundo 2026.