El Momento En Que Bahlil Muestra Zapatos Para MiPymes Por Valor De 250 Mil IDR Y Niega Ser Propietario De Golkar

Jacarta – Ministro EMR, Bahlil Lahadalia hizo alarde zapato de colores amarillo mientras visitaba el complejo del Palacio Presidencial, en el centro de Yakarta, el viernes 24 de octubre de 2025.

Mientras sonreía, Bahlil mostró casualmente sus zapatos al equipo de medios. Dijo que los zapatos eran un producto de MIPYME.

«Este producto MIPYME es amarillo, porque el símbolo ESDM tiene amarillo», dijo Bahlil.

Al escuchar esto, el equipo de medios se rió. Bahlil enfatizó que el color amarillo no está relacionado con el Partido Golkar.

Describió su presencia en el complejo del Palacio como Ministro de Energía y Recursos Minerales, no como presidente del partido.

«No equipares, no mezcles político con el gobierno. «Aunque en el gobierno hay política, en la política está la gloria del gobierno», dijo Bahlil.

Bahlil dijo que sus zapatos amarillos tenían un precio de 250.000 IDR. Bahlil luego bromeó ofreciendo sus zapatos a los periodistas.

«(El precio es) 250 mil IDR, ¿quieres que te lo dé todo?» Bahlil dijo mientras se reía.