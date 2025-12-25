El momento en el que Aura Kasih estaba en el mismo cuadro que Ridwan Kamil y Atalia en un programa de televisión fue el centro de atención.

VIVA – Cifra Aura Kasih sigue siendo un tema de conversación público después de que su nombre fuera vinculado a Ridwan Kamil en medio de la cuestión del divorcio del ex gobernador de Java Occidental con Atalia Praratya. A medida que crecían las especulaciones en las redes sociales, los internautas comenzaron a rastrear varios rastros digitales que se pensaba que mostraban la cercanía de Aura Kasih con Ridwan Kamil.

En medio del torrente de rumores que circulaban, el público quedó impactado por el hecho de que Aura Kasih aparentemente había estado en el mismo cuadro que Ridwan Kamil y Atalia Praratya en un programa de televisión. Este momento volvió a hacerse viral y se convirtió en tema de conversación por la situación actual. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.



Aura Kasih y Ridwan Kamil

Este momento de unión ocurrió en 2016, cuando Ridwan Kamil y Atalia Praratya fueron estrellas invitadas en el programa de entretenimiento «Ini Talk Show» presentado por Sule y Andre Taulany. En esta ocasión, Aura Kasih también fue invitada y se sentó en un segmento con la pareja de marido y mujer.

Las imágenes del evento muestran un ambiente relajado y lleno de bromas. Uno de los momentos que se destacó nuevamente fue cuando Atalia habló abiertamente sobre su hábito de idolatrar al actor surcoreano Lee Min Ho. La historia provocó entonces bromas entre los presentadores.

En un ambiente lleno de risas, Atalia reveló que Ridwan Kamil a menudo sentía celos por su hobby. Sule también respondió llamando a «Lee Min Ho KW» interpretado por Andre Taulany, haciendo que la atmósfera en el estudio fuera aún más fluida. En ese momento, se vio a Aura Kasih riéndose y disfrutando de la ligera conversación que se estaba llevando a cabo.

La reaparición del antiguo videoclip provocó diversas reacciones por parte del público. Algunos internautas consideraron este momento como una mera coincidencia en el contexto de su trabajo en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, también hay quienes lo vinculan con cuestiones que han surgido recientemente, aunque no tengan una conexión directa.

Anteriormente, la propia Aura Kasih había negado firmemente la acusación de ser la amante de Ridwan Kamil. Esta aclaración fue transmitida por su equipo legal. Consideran que los rumores que circulan son infundados y perjudiciales para el buen nombre de su cliente.