El momento de Sam Leavitt en la cancha con Lane Kiffin genera especulaciones sobre el mariscal de campo de LSU

Lane Kiffin y LSU permanecer activo en el portal de transferencias, sin embargo, el tigres Todavía están buscando a su mariscal de campo para la temporada 2026.

LSU recientemente recibió al ex mariscal de campo de Cincinnati, Brendan Sorsby, pero finalmente se comprometió con Texas Tech, firmando un acuerdo de $ 5 millones, uno de los acuerdos NIL más grandes en el fútbol universitario hasta la fecha.

Desde entonces, Kiffin y su personal han centrado su atención en el mariscal de campo de Arizona State, Sam Leavitt. El ex Sun Devil ahora está clasificado como el mejor jugador general en el portal de transferencias, no solo como el mejor mariscal de campo. Esa distinción, combinada con el día de pago de Sorsby, probablemente hace que el precio de venta de Leavitt sea significativo.

Por si sirve de algo, la valoración actual NIL de Leavitt se sitúa en 3,1 millones de dólares, según On3.

En lo que pareció ser una señal positiva para LSU, Leavitt fue visto sentado al lado de la cancha junto a Kiffin durante el partido de baloncesto masculino de los Tigres contra Carolina del Sur el 6 de enero.

Si bien la aparición pública ciertamente llamó la atención, nada está garantizado en el panorama actual del fútbol universitario.

Sam Leavitt programa otra visita al equipo de la SEC

Después de dejar Baton Rouge, Leavitt permanecerá dentro de la SEC. De acuerdo a Precio de Austin de VolsquestEstá previsto que visite Tennessee el 7 de enero para una visita de varios días.

«Tennessee está buscando un comunicador con experiencia de cara a la próxima temporada después de que Joey Aguilar termine su elegibilidad», escribió Price. «Aguilar todavía está esperando para ver si puede ganar una apelación por otro año de elegibilidad. Sin claridad en esa situación, Leavitt se convierte en una prioridad para Tennessee».

Leavitt sería una incorporación importante para los Voluntarios, no solo por su talento sino también porque le quedan dos años de elegibilidad. Aún así, Tennessee enfrentaría una dura competencia de LSU, incluso con una fuerte operación NIL propia.

¿Sam Leavitt fue engañado por LSU?

Puede haber otro factor que complique la decisión de Leavitt. Poco después fue visto con Kiffin en Baton Rouge, El mariscal de campo de Washington Demond Williams Jr. ingresó inesperadamente al portal de transferencias.

La decisión de Williams sorprendió a gran parte del mundo del fútbol universitario, ya que, según se informó, había firmado un nuevo acuerdo con Washington apenas unos días antes. Según Matt Zenitz y Chris Hummer de CBS Sports, Williams ahora es considerado un objetivo principal para LSU.

Esa conexión tiene sus raíces en la historia de Williams con Kiffin. Originalmente se comprometió con Ole Miss en diciembre de 2022 antes de retirarse en julio de 2023. Williams finalmente aterrizó en Arizona, luego fue transferido a Washington para la temporada 2024, donde lanzó para 4,009 yardas, 33 touchdowns y nueve intercepciones en dos años.

Sin embargo, un posible traslado a LSU puede no ser sencillo. Se espera que el acuerdo recientemente firmado por Williams con Washington provoque un rechazo legal del programa, según Pete Thamel de ESPN.

«Fuentes de Washington dicen que están preparados para seguir todas las vías legales para hacer cumplir el contrato firmado por Demond Williams», informó Thamel.

El Atlético También informó que Washington “no tiene intención” de liberar a Williams del acuerdo que firmó.

Por ahora, el vínculo de Williams con LSU sigue siendo especulativo. Pero el momento de su entrada al portal, que se produce mientras Leavitt continúa recibiendo visitas, agrega otra capa de intriga a la búsqueda de mariscal de campo de LSU. La forma en que se desarrolle todo podría moldear significativamente el futuro de los Tigres en la posición.