El momento de Prabowo visite el pabellón indonesio en la Expo 2025 Osaka

Osaka, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto visita Pabellón indonesio De Expo 2025 OsakaJapón el sábado 20 de septiembre de 2025.

La presencia del presidente Prabowo se convirtió en un símbolo del pleno apoyo del gobierno hacia el papel de Indonesia en un evento de escala global que presentaba innovación, patrimonio cultural y una visión de sostenibilidad.

En la Expo 2025 Osaka a la que asistieron 158 participantes, los pabellones indonesios llegaron con el tema «prosperando en armonía: naturaleza, cultura, futuro». El tema se inspiró en la filosofía balinesa de Tri Hita Karana, que enfatizaba la armonía entre los humanos, la naturaleza y Dios.

Al llegar al pabellón, el presidente Prabowo recibió inmediatamente un área del pabellón con un diseño arquitectónico que se asemeja a un magnífico barco que simboliza la herencia marítima de Indonesia.

Diseñado con el principio de amigable para el medio ambiente, este diseño del pabellón utiliza materiales sostenibles como Wood PlanA, que es el resultado de desechos de cáscara de arroz procesados ​​y desechos plásticos reciclados.

No solo eso, este pabellón utiliza un sistema de iluminación y refrescante eficiente de energía que es una manifestación tangible del compromiso de Indonesia en mantener un equilibrio entre el desarrollo y la sostenibilidad.

Los pabellones indonesios se dividen en cuatro áreas, una de las cuales es el área de la naturaleza que muestra la belleza de la biodiversidad indonesia a través de mini bosques tropicales y artistas artísticos líderes.

En la «Sesión de Odisea de Nusantara», los visitantes también pueden disfrutar de platos cinematográficos que los llevan a explorar la riqueza geológica, el marino, el bosque, el patrimonio cultural.

El área cultural titulada «La resilliencia de la comunidad» presenta un premio por la resiliencia cultural y las habilidades del pueblo indonesio.

En esta área, los visitantes que estuvieron presentes podían ver la exposición de fotos ‘Face of the Archipiélago’ de Davy Linggar, una colección de armas tradicionales de la reliquia, así como artes marciales de videoarte y herreros tradicionales.

Mientras que en el área futura, los visitantes pueden presenciar el papel de la sabiduría local en la formación de problemas frente a Indonesia.



El presidente indonesio, Prabowo Subianto, visitó el pabellón indonesio en la Expo de Osaka 2025 Foto : Laily Rachev – Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

La exposición del patrimonio textil que se muestra con la formación de siete barcos de barcos Phinisi simboliza la herencia marítima de Indonesia. No solo eso, las ofertas culinarias indonesias también pueden ser probadas por visitantes de todo el mundo.

Los pabellones indonesios se visitan todos los días alrededor de 30 mil visitantes, que muestran un alto entusiasmo internacional por el patrimonio cultural e innovación de Indonesia.

Durante la visita, el presidente también saludó a los visitantes presentes y disfrutó de la diversidad que se exhibió en este pabellón.

Con un objetivo de visitantes entre 2.8 y 3.5 millones de personas durante la exposición, se espera que el pabellón indonesio pueda fortalecer la imagen de la nación como un país rico en patrimonio cultural, recursos naturales e innovación sostenible.