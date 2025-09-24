El momento de Prabowo puede ser aplaudido ocho veces durante el discurso en la Asamblea General de la ONU

Nueva York, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto obtener ocho veces aplaudirincluyendo aplausos de pie (ovación de pie) En su discurso en la sesión de debate general de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en la sede de la ONU, Nueva York, Estados Unidos, el martes 23 de septiembre, hora local

Discurso Prabowo, quien enfatizó el mensaje de paz, solidaridad y compromiso de Indonesia para los problemas mundiales, obtuvo la apreciación de los líderes mundiales y la delegación presente.

El primer aplauso se escuchó cuando Prabowo citó el pensamiento clásico de Tucídides y confirmó la importancia de la justicia para todas las naciones.



Discurso del Presidente Prabowo Subianto en la sesión de la Asamblea General de la ONU Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

«Tucídides una vez advirtió ‘lo fuerte haciendo lo que pueden, los débiles sufren de lo que tienen que soportar’. Debemos defender a todos, tanto fuertes como débiles. La fuerza no puede usarse como verdad. La verdad debe ser la verdad», dijo Prabowo.

El segundo aplauso surgió cuando Prabowo confirmó que la preparación de Indonesia envió a miles de fuerzas de paz a diversas áreas de conflicto.

«Si el Consejo de Seguridad y la Asamblea decidieron, Indonesia estaba lista para movilizar a 20,000 o incluso más hijos e hijas de nuestra nación para ayudar a asegurar la paz en Gaza, Ucrania, Sudán, Libia, donde sea que la paz necesita ser mantenida y mantenida», dijo.

El tercer aplauso ocurre cuando Prabowo llama a un mensaje de optimismo basado en acciones e implementación concretas.

El cuarto aplauso se escuchó cuando Prabowo aludió a la presión sobre la tierra debido a la creciente población.

El quinto aplauso acompañó la afirmación de Prabowo sobre el poder de la solidaridad al enfrentar la opresión.

«Podemos ser débiles individualmente, pero la opresión, la sensación de injusticia, se ha demostrado en la historia de la humanidad como una gran fuerza que puede superar la opresión y la injusticia», dijo.

El sexto aplauso retumbó cuando Prabowo confirmó la posición de Indonesia que constantemente apoyó la solución de dos países.

El séptimo aplauso se escuchó cuando Prabowo enfatizó que la verdadera paz solo se realizó si los derechos de todas las partes estaban garantizados.

El discurso fue cerrado con la invitación del presidente para continuar el viaje humanitario que había sido pionero por los fundadores de la nación, quienes provocaron un aplauso de los delegados en la sala del tribunal.

«Trabajemos hacia este noble objetivo. Continuemos el viaje de la esperanza humana, un viaje que comienza por nuestros predecesores, un viaje que debemos completar. Gracias», concluyó Prabowo.

Este discurso confirma la posición de Indonesia como un país activo que lucha por la paz mundial, la justicia y las soluciones concretas a los desafíos globales que van desde el cambio climático hasta la crisis humanitaria en Palestina. (Hormiga)