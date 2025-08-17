El momento de Prabowo para leer el texto de la Proclamación en el 80 aniversario de la República de Indonesia

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto leer Texto de proclamación Independencia La República de Indonesia cuando dirige la ceremonia de conmemoración por los segundos de la Proclamación en el Palacio Merdeka, Yakarta, el domingo por la mañana.

Leer también: La figura del coronel Inf Amril Commander del 80 aniversario de la República de Indonesia, Oficial de sangre de Kopassus



El presidente Prabowo, quien por primera vez actuó como inspector de ceremonia, dirigió la procesión de la ceremonia con un Beskap completo con tela en la cintura.

«Nosotros, el pueblo indonesio, declaramos la independencia indonesia. Los asuntos con respecto a la transferencia de poder y otros se llevan a cabo cuidadosamente y en el menor tiempo posible», dijo el contenido del texto de la Proclamación de la Independencia de la República de Indonesia, leída por el presidente PRABOWO.

Leer también: Conmemorando el 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia, el presidente Wasi Tri Tito Karnavian dirigió la ceremonia submarina





Prabowo besa la bandera roja y blanca

Posteriormente, la ceremonia se extendió haciendo creaciones y sesiones de oración. Más tarde, las banderas de la bandera entraron al campo independiente del palacio para volar la bandera roja.

Leer también: Prabowo Perdana lideró la ceremonia del 17 de agosto en el Palacio de Merdeka



En la procesión de levantar la bandera roja y blanca, el presidente Prabowo había besado la bandera antes de ser entregada al portador de la bandeja.

Después de eso, Paskibraka realizó inmediatamente la formación de línea, incluidas las que formaron 80 años como un signo del 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia.

La elevación de la bandera roja y blanca fue suavemente, la bandera se levantó con éxito hasta el final del poste.

At the Merdeka Palace, the commemoration ceremony for the Proclamation of Independence of the Republic of Indonesia was attended by Vice President Gibran Rakabuming Raka, and there were also presidents of predecessors Prabowo, including the 6th President Susilo Bambang Yudhoyono, 7th President Joko Widodo, then there was the 6th President Try Sutrisno, Vice President

En el 80 aniversario del Día de la Independencia de la República de Indonesia, el presidente Prabowo llevaba una típica camisa Beskap, completa con tela de canción en la cintura. Mientras tanto, el vicepresidente Gibran llevaba ropa tradicional típica de la comunidad de Gayo de Aceh.

Las filas de ministros y ministros adjuntos, la mayoría de ellos también usan ropa tradicional de varias regiones, mientras que el comandante de TNI General Agus Subiyanto, jefe de policía nacional, General General Pol. Listyo Sigit Prabowo, y tres jefes de personal del ejército, la Marina y la Fuerza Aérea con uniformes típicos de cada generación.

Hasta 8,000 participantes de la ceremonia empacaron el Palacio Merdeka, la mayoría de los cuales eran el público en general. (Hormiga)