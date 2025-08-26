El momento de Prabowo de arrodillarse el pin de estrella de servicio a Nyak Sandang, el palacio

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto cubierto Signo honorario República de Indonesia en forma de Estrella de servicio Principal a Teungku Ropa de nyak Bin Lamudin, una cifra contribuida en la lucha por la independencia, así como en la independencia del transporte aéreo de la nación en el Palacio del Estado, Yakarta, el lunes 25 de agosto de 2025.

Este premio fue otorgado como un reconocimiento estatal del gran sacrificio de Teungku Nyak Sandang al apoyar la adquisición de la primera aeronave de la República de Indonesia, Seulawah RI-001, que luego se convirtió en el precursor del establecimiento de la aerolínea de Garuda Indonesia.

La ceremonia de dar una señal de honor tuvo lugar lleno de emoción. Teungku Nyak Sandang estuvo presente usando una silla de ruedas, mientras que el presidente Prabowo se arrodilló frente a él para poner una señal de honor.

El presidente Prabowo Subianto otorgó a la estrella de Jasa Teungku Nyak Sandang

Durante el anfitrión mencionó sus servicios, toda la audiencia, incluidos los ministros del gabinete y los funcionarios estatales que asistieron simultáneamente dieron un aplauso animado como una forma de respeto.

En la historia, el nombre Teungku Nyak Sandang figura como una de las figuras importantes de Aceh que está dispuesta a liberar su oro y tierra para apoyar la lucha de la nación. A la edad de 23 años, entregó las ganancias de la venta de su riqueza al estado, que luego fue utilizado por el presidente Soekarno para comprar el avión Seulawah Ri-001.

La presencia del avión no es solo un medio de transporte, sino también un símbolo de la soberanía de una nueva nación joven. Este evento también confirmó la magnitud del papel de la gente de Aceh para mantener la república que luchaba por mantener la independencia.

La adjudicación del Utama Jasa Bintang a Teungku Nyak Sandang refleja la apreciación del estado del sacrificio que no solo se realiza en el campo de batalla, sino también a través del apoyo real en el mantenimiento de la soberanía.

Con sus grandes servicios, Teungku Nyak Sandang ahora figura como una parte eterna de la historia del viaje de la nación y el vuelo indonesio.