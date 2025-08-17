El momento de Prabowo bailó mientras ejecutaba las canciones de Rath y Tabola Bale en The Palace

Yakarta, Viva -El ambiente del 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia en el Palacio Merdeka, domingo 17 de agosto de 2025. Cambió de alegría cuando el evento de entretenimiento se celebró después de la procesión de la ceremonia estatal.

En esa ocasión, varias actuaciones musicales también animaron una serie de eventos. El momento de derretirse cuando el Ministro de Estado Praseteto Hadi y el Secretario del Gabinete, Teddy Indra Wijaya, fueron vistos participando plantilla Después del baile de la ruta.

El movimiento simple pero entusiasta fue bien recibido por los aplausos de los invitados que participaron en el ritmo. Desde el púlpito hasta las carpas de invitados, los vítores y las sonrisas, como si se unieran a todos los presentes sin un mamparo.

Prabowo lidera la ceremonia de los segundos de la proclamación en el Palacio de Merdeka Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

No llevó mucho tiempo, los participantes de la ceremonia del TNI y Polri también fueron trasladados. Con una buena ceremonia de uniforme, bailaron. Los miembros de Paskibraka que anteriormente estaban tensos en la tarea sagrada de la bandera, ahora se ven flexibles al ritmo de la canción Tabole Bale que se canta con entusiasmo.

El momento fue más animado cuando el presidente Prabowo Subianto cayó desde el púlpito de honor. Prabowo no parecía dudar en influir después del ritmo, bienvenido por los vítores felices de la audiencia. Su presencia en medio de los participantes agregó entusiasmo por todos los que se unieron al baile, mostrando una cara diferente de la conmemoración del aniversario de la República de Indonesia que generalmente es tan formal.

Se sabe que la serie de actividades comenzó con la agenda artística y el carnaval de la bandera Rojo y blanco Desde 07.25 Wib. La bandera roja y blanca y el texto de la proclamación llegó traído por el grupo de Carnaval alrededor de las 08.35 Wib.

Prabowo llegó al Palacio Merdeka a las 09.50 Wib. La ceremonia comienza a las 10:00 WIB marcada por las primeras trompetas y 17 veces el golpe de sus respetos.



Entusiasmo por los residentes Dancing Rathway y Tabola Bale Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

La siguiente es una lista completa de Oficiales de Ceremonia de segundos de proclamación:

-Los hermanos de la bandeja de bandera roja y blanca: Bianca Alesia Christabella Lantang (Lentera Harapan Tomohon High School, North Sulawesi)

-Laza de bandeja de bandera roja y blanca: Nindya Eltsani Fawwaz (Sman 2 Kota Sungai Penuh, Jambi)

-Comanda Group 8: Arka Bintang Is’adkauthar (Al Hikmah High School Surabaya, Java Oriental)

-El Flagserek: Farrel Argantha Irawan (High School Highscope Indonesia TB Simatupang, Yakarta)

-Popovaciones de la bandera: El Rayyi Mujahid Faqih (Escuela Vocacional Forestal del Estado de Samarinda, Kalimantan Oriental)

-El Grupo Komandan 17: Habib Burhan (Sman 1 Pancung Problem, West Sumatra)

-Comanda Company Paskibraka: AKP Raden Bimo Dwi Bambang (Jefe de Policía de Batuaji, Policía de Barelang, Policía Regional de las Islas Riau)

-Caman Ceremony of Proclamation Segundos: Coronel Inf Amril Peahupelasury (Comandante Adjunto del Grupo 1 Kopassus)