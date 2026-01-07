El momento de luna de miel de Kim Woo Bin y Shin Min Ah en España se roba la atención

VIVA – Pareja de celebridades de Corea del Sur Shin Min Ah Y Sí Se robó la atención del público debido a su momento de luna de miel en España, que fue captado por la cámara y ampliamente discutido en las redes sociales y comunidades en línea.

El 7 de enero, una serie de fotos e historias de fans comenzaron a circular después de que Kim Woo Bin fuera visto en un restaurante coreano en Los Cristianos, una de las zonas turísticas más populares de España.l. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.



La boda de Kim Woo Bin y Shin Min Ah

En las fotos que circulan, Kim Woo Bin parece vestir ropa casual y disfrutar de su comida en un ambiente relajado, reflejando unas vacaciones lejos del ajetreo y el bullicio del mundo del entretenimiento.

Lo que hizo que los fans sonrieran aún más, Shin Min Ah fue vista sentada frente a él, a pesar de que estaba borrosa. Los dos parecían estar disfrutando de su tiempo juntos tranquila e íntimamente, como si realmente estuvieran aprovechando al máximo su luna de miel sin excesiva atención.

Los detalles pequeños pero significativos también son un punto culminante. Kim Woo Bin fue visto usando un anillo de pareja, lo que confirmó aún más su estatus como pareja de recién casados. Según un informe publicado por todokpopEl actor también accedió amablemente al pedido del personal del restaurante de tomarse una foto grupal.

Incluso dejó una firma acompañada de un cálido mensaje: «Por favor, cuida siempre tu salud», con la fecha de enero de 2026. Este gesto amistoso dejó una dulce impresión, a pesar de que estaba lejos de Corea.

El día anterior, 6 de enero para ser precisos, su agencia AM Entertainment había confirmado a los medios que Shin Min Ah y Kim Woo Bin efectivamente habían ido a España de luna de miel. Luego de regresar, se informa que ambos regresarán a sus respectivos horarios de trabajo.

Como se sabe, esta pareja se casó oficialmente el pasado 20 de diciembre en una ceremonia privada en Seúl. Shin Min Ah y Kim Woo Bin se conocieron a través de un anuncio y confirmaron su relación al público en 2015.

Después de casi una década de salir abiertamente, finalmente se casaron y se convirtieron en una de las parejas más queridas en la industria del entretenimiento coreana.

Su relación también recibió elogios a menudo, especialmente cuando Shin Min Ah acompañó fielmente a Kim Woo Bin cuando el actor luchaba contra el cáncer de nasofaringe. Este apoyo y lealtad fortalece su imagen como pareja que se fortalece mutuamente.