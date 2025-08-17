El momento de la paloma blanca encaramada en la cabeza del soldado durante la ceremonia del 80 aniversario

Yakarta, Viva -El 80 aniversario del Día de la Independencia de la República de Indonesia El palacio independienteYakarta, domingo 17 de agosto de 2025, tuvo lugar solemnemente mientras salvaba momentos inusuales que estaban en el centro de atención pública.

En medio de la procesión sagrada de levantar la bandera roja y blanca, un pájaro paloma White de repente se encaramó sobre la cabeza de un miembro de las fuerzas de la ceremonia. El evento único inmediatamente provocó la atención de los invitados invitados que estuvieron presentes en el Palace Yard.

A pesar de ser un «refugio» de Merpati, el guerrero en cuestión todavía muestra una alta disciplina. Se puso de pie sin el más mínimo conmovedor, mostrando la actitud profesional de un miembro TNI Aunque en una situación inusual.

Parte de la procesión de la ceremonia

Al igual que la tradición de cada conmemoración de la independencia, después de que el saka rojo y blanco se crió perfectamente, el palacio de Merdeka liberó docenas de palomas blancas como símbolo de libertad. Sin embargo, uno de ellos llamó la atención al elegir posarse sobre la cabeza de los soldados de la ceremonia.

La paloma estuvo encaramada durante mucho tiempo, haciendo sonreír a muchos invitados. Algunos incluso capturan el momento con su cámara de teléfono celular.

Mientras tanto, cientos de otras palomas continúan volando libremente en el cielo del patio del palacio, lo que se suma a la santidad de la ceremonia de conmemoración para los segundos de la proclamación.

Aplausos bulliciosos calurosamente

Los invitados de la invitación, desde la oficina nacional, los líderes de la comunidad, hasta los embajadores fueron entretenidos por el inesperado paisaje. La comprensión de una comprensión y la risa ligera se escuchó entre ellos, como si el momento fuera una pequeña pausa en el medio del camino hacia la ceremonia de servicio.

La serie de eventos continuó festivamente

Después de que se completó la procesión principal, el 80 aniversario de la conmemoración de RI en el Palacio de Merdeka continuó con una actuación espectacular. La atracción del avión de combate de la Fuerza Aérea adorna el cielo de Yakarta con una formación en forma de 80, invitando a la admiración por miles de pares de ojos.

No te detengas allí, el evento continuó con las artes y el desfile cultural de varias regiones. Esta aparición confirma la riqueza y la diversidad de la cultura indonesia, que siempre ha sido una parte importante de la celebración de la independencia.