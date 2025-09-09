El momento de Haru Sri Mulyani fue abrazado por Tonny Sumartono frente al Ministerio de Finanzas, aparentemente su esposo no era una persona común

Yakarta, Viva – El ambiente de la despedida de colorear de Haru Sri Mulyani Indrawati después de liberar posiciones Ministro de finanzas el martes 9 de septiembre de 2025. Las lágrimas estallaron cuando fue abrazado por su esposo, Tonny sumartonoen las escaleras del entrevista del edificio Ministerio de Finanzas.

El momento fue presenciado por cientos de empleados que lo liberaron con pleno respeto, mientras cantaban la canción del idioma Kalbu. La atmósfera era aún más emocional cuando Sri Mulyani fue visto limpiando lágrimas con un pañuelo, mientras que Tonny abrazó y calmó con calma a su esposa.

Para muchas personas, la figura de Sri Mulyani es ampliamente conocida como Ministro de Finanzas con una reputación internacional. Sin embargo, no muchas personas saben que detrás de ese éxito, hay una figura compañera leal llamada Tonny Sumartono.

Lágrimas de Sri Mulyani, Sertijab

Aunque rara vez apareció en público, Tonny resultó tener una experiencia educativa y profesional que no era menos elegante.

Educación y carrera temprana Tonny Sumartono

Tonny Sumartono tomó una educación terciaria en la Universidad de Illinois, Urbana-Champaign, Estados Unidos, el mismo lugar donde Sri Mulyani también obtuvo conocimiento.

Después de regresar de la tierra del tío Sam, comenzó su carrera en el mundo bancario. Fuerte antecedentes académicos hace conocido a Tonny como una persona que tiene competencia en finanzas y mercado de capitales.

Rastros profesionales

En su carrera, Tonny no buscó mucho foco público. Sin embargo, sus pasos se registraron en informes oficiales que mencionaron su participación en un alto nivel gerencial. Una vez jugó un papel como profesional y comisionado en varias grandes empresas, incluidas las que se dedican a la energía y las finanzas.

Esto muestra su capacidad no solo como compañero para los funcionarios estatales, sino también como una figura con una contribución real en el sector corporativo.

Apoyo a Sri Mulyani

A pesar de tener su propia carrera, Tonny eligió quedarse detrás de escena y brindarle apoyo completo a su esposa. Desde que Sri Mulyani pisó el largo camino como académicos, el economista del Banco Mundial, hasta que fue confiado por el presidente Joko Widodo y el presidente Prabowo Subianto como ministro de finanzas,

Tonny siempre acompaña. Su presencia a menudo se ve en eventos oficiales, pero con una actitud humilde y lejos de la impresión de buscar atención.

Sri Mulyani me dijo una vez que su esposo tenía una gran motocicleta Honda Rebel CMX500 que compró en 2019.

Sin embargo, desde el principio Tonny se comprometió a no usarlo. La decisión es una forma de apoyo al principio de su esposa que rechaza el estilo de vida hedónico. La propia Sri Mulyani ha enfatizado al Ministerio de Finanzas para no mostrar lujo porque puede dañar la credibilidad de la institución. Este principio también se lleva a cabo en la vida personal de su familia.