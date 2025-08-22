El modo malvado de la estimación de la certificación K3 en el Ministerio de Manpower, los trabajadores son complicados si no pagan más

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) Descubra el presunto modo de práctica extorsión En la gestión de la certificación de seguridad y salud ocupacional (K3) en el Ministerio de Manpower (Kemenaker).

En el caso, el KPK atrapó a 11 personas como sospechosos, incluido el viceministro de mano de obra (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG) y director general del Director General de Binwasnaker y K3 en marzo de 2025 presente Fahrurozi (FRZ).

Presidente del KPK, Setyo budiyanto Dicho que los trabajadores o los trabajadores en ciertos campos y las especificaciones de trabajo específicas deben tener la certificación K3 para crear un ambiente de trabajo seguro, saludable y cómodo para aumentar la productividad de los trabajadores y reducir las pérdidas de la compañía.

Viceministro de Immanuel Ebenezer se convirtió en sospechoso de KPK

«La medición y el control del entorno de trabajo deben ser llevados a cabo por el personal de K3 en el campo del entorno de trabajo que tiene competencia K3 y certificación de licencias. Aquí es donde la necesidad se usa para extorsionar», dijo Setyo Budiyanto durante una conferencia de prensa en el KPK, el viernes 22 de agosto de 2025.

Según Setyo, se pidió a los trabajadores que pagaran la tarifa oficial de certificación K3 que no debería ser apropiada. De acuerdo con las reglas, la tasa de gestión de certificados K3 es solo RP. 275 mil. Sin embargo, en el campo, los trabajadores se vieron obligados a pagar hasta 20 veces, incluso alcanzando Rp6 millones.

«Esto se convirtió en ironía, cuando la actividad de arresto del KPK reveló que a partir de la tarifa de certificación K3 de RP275,000, los hechos en el campo mostraron que los trabajadores o trabajadores tuvieron que pagar hasta RP6 millones», dijo Setyo Budiyanto durante una conferencia de prensa en el KPK, el viernes 22 de agosto, 2025.

Setyo explicó que el modo fue utilizado por individuos en el Ministerio de Manpower para exprimir a los trabajadores que pagan más acuerdos de certificación de OHS. Porque si no pagan más, los trabajadores serán complicados en la gestión de los certificados K3.

«Porque la existencia de extorsión al desacelerar el modo, complicar o ni siquiera procesar la solicitud para hacer la certificación K3 que no paga más», dijo

«El costo de Rp6 millones es incluso el doble del ingreso promedio o el salario (UMR) recibido por nuestros trabajadores y trabajadores», continuó

Setyo agregó que por la cantidad de evidencia confiscada por el KPK de las partes aseguradas en las actividades de arresto o OTT el miércoles por la noche, lo que demuestra que los activos eran de gran valor y los sospechosos habían sido propiedad durante mucho tiempo.

«El monto es bastante y tiene un valor bastante alto. Esto es relevante que la práctica de presunta extorsión ha ocurrido desde varios períodos del tiempo anterior. En la investigación de este caso, es decir, desde 2019 hasta ahora», agregó.

Se sospechaba que los 11 sospechosos violaron la carta E y/o el Artículo 12B de la Ley de la República de Indonesia Número 31 de 1999 sobre la erradicación de los delitos de corrupción modificados por la ley número 20 de 2001 Jo. Artículo 55 párrafo (1) a 1 del Código Penal.

Además, el KPK detuvo a los sospechosos durante los primeros 20 días, que comienza el 22 de agosto al 10 de septiembre de 2025 en el Centro de Detención de la Rama de Edificio Rojo y Blanco de KPK.