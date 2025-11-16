El modo de una pareja loca de afirmar ser policía y engañar a un taxista en línea hasta que el auto desaparece

Jacarta – Acción del marido y la mujer (pareja casada) quien estaba decidido a disfrazarse de policía para llevárselo móvil taxi en línea finalmente revelado.

Lea también: ¡Horrorizado! Los segundos en los que un coche atropelló a un niño que jugaba en el este de Yakarta, afortunadamente no murió



Ambos ahora han sido arrestados por la Subdirección de Investigación Móvil de la Dirección General de Investigación Criminal (Subdit Resmob Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, después de lanzar un método furtivo en la zona de descanso de Cibubur, al este de Yakarta.

Los dos perpetradores, AS y su esposa YW, fueron arrestados sin resistencia en una casa en el área de Cilodong, Depok, el jueves 13 de noviembre de 2025. Así lo reveló el jefe de Relaciones Públicas de la policía de Metro Jaya, el comisionado de policía Budi Hermanto.

Lea también: 1 de cada 8 coches nuevos en Indonesia es de marca china



«Descubierto con éxito un caso de robo de coche utilizando un método policia falsa en la zona de descanso de Cibubur, al este de Yakarta. «Los perpetradores tienen las iniciales AS y YW, que son un matrimonio», dijo el domingo 16 de noviembre de 2025.



Jefe de Relaciones Públicas del PMJ, comisario de policía Budi Hermanto (izquierda)

Lea también: Los coches europeos y americanos sólo representan el 1 por ciento, pero son un símbolo de prestigio



Resultó que este robo estaba planeado desde octubre. En ese momento, Estados Unidos encargó un taxi en línea propiedad de víctima y se hizo pasar por miembro de la policía. Los dos intercambiaron números de teléfono y continuaron comunicándose.

El segundo encuentro ocurrió el 2 de noviembre de 2025, cuando Estados Unidos ordenó el servicio fuera de línea. Con el pretexto de que su mujer estaba sangrando, AS pidió a la víctima que los llevara al hospital.

«El agresor pidió a la víctima que lo llevara al hospital porque su esposa estaba sangrando», dijo.

Sin embargo, el drama fue sólo una trampa. De camino, AS pidió a la víctima que se detuviera en la Zona de Descanso de Cibubur para encontrarse con su cliente. AS cayó primero, mientras que a la víctima y a YW se les pidió que esperaran en el coche.

Poco después, AS se puso en contacto con su mujer y le pidió a la víctima que entregara una carpeta en el lugar de la reunión. La víctima salió del vehículo sin apagar el motor.

«Cuando la víctima cumplió, el perpetrador aprovechó esta oportunidad, donde la víctima dejó el auto con el motor en marcha o las llaves aún colgadas, que el perpetrador se llevó fácilmente», dijo.

El coche desapareció instantáneamente, mientras la víctima se daba cuenta de que había sido engañado por policías falsos. Como resultado de sus acciones, AS y YW ahora deben rendir cuentas ante la ley.

El exjefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana del Sur de Yakarta dijo que los dos fueron acusados ​​en virtud del artículo 363 del Código Penal por robo agravado, que conlleva una pena de hasta nueve años de prisión.