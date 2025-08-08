El modo de dos miembros de la Comisión de la Cámara de Representantes XI recibió miles de millones de dinero de CSR Bi-Ojk utilizando una base

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) Sospeche dos Miembro de DPR RI, Heri Gunawan (HG) y Satori (ST), recibieron un total de RP28.38 mil millones en el caso de presunta corrupción en el Programa de Responsabilidad Social Corporativa (CSR) Banco Indonesia (Bi) y la autoridad de servicios financieros (Ojk).

Diputado interino para el Diputado de Ejecución y Ejecución del KPK, ASEP Guntur Rahayu, explicó que los fondos se obtuvieron después de que ambos presentaron solicitudes de asistencia de RSE a través de las bases que formaron, pero no llevaron a cabo actividades sociales de acuerdo con la propuesta.

«En el período 2021-2023, las fundaciones administradas por HG y ST recibieron dinero de la Comisión de Representantes de los socios de trabajo XI, pero no se utilizaron como deberían», dijo Asep en el KPK Red and White Building, jueves (7/8).

Se sospecha que Heri Gunawan recibe RP15.86 mil millones, que consta de Rp6.26 mil millones de BI a través del Programa Social Bank Indonesia (PSBI), Rp7.64 mil millones desde el OJK a través del Programa de Servicios de Extensión de Servicios Financieros (PJK) y RP1.94 mil millones de otros socios de trabajo. Los fondos fueron transferidos a las cuatro fundaciones afiliadas a HG Aspiration House.

Mientras que Satori supuestamente recibió RP12.52 mil millones, a saber, Rp6.3 mil millones de PSBI, Rp5.14 mil millones de PJK y RP1.04 mil millones de otros socios. El dinero fue canalizado a ocho fundaciones debajo de la Casa de ST.

Este caso comenzó con el informe sobre los resultados del análisis (LHA) del Centro de Informes y Análisis de Transacciones Financieras (PPATK) y quejas públicas. El KPK comenzó a realizar investigaciones generales desde diciembre de 2024, incluida la búsqueda en el edificio BI (16 de diciembre de 2024) y la oficina de OJK (19 de diciembre de 2024).

El KPK estableció HG y ST, miembros del DPR 2024-2029 para un ex miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes XI para el período 2019-2024, como sospechar En el caso de presunta corrupción en la distribución de fondos PSBI y PJK en 2020-2023.