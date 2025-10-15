¡El modo de compra de automóviles COD termina horriblemente en el sur de Tangerang! La víctima fue mantenida cautiva y torturada sádicamente.

Tangerang del SurVIVA – La brutal acción de tres hombres en South Tangerang (Tangsel) terminó en manos de la policía. Fueron arrestados por la Subdirección de Investigación Móvil de la Dirección General de Investigación Criminal de la Policía Metro Jaya después de detener y torturar a varias personas fingiendo comprar un automóvil a través del sistema de pago contra reembolso (COD).

Jefe de la División de Relaciones Públicas de Polda Metro Jaya, explicó el general de brigada de policía Ade Ary Syam Indradi, párrafo autor atrayendo a sus víctimas con transacciones de compra y venta de automóviles. Sin embargo, cuando se produjo la reunión, víctima en cambio, lo llevaron a la fuerza y ​​lo mantuvieron cautivo en un lugar preparado.

«La Subdirección de Resmob continúa llevando a cabo investigaciones en profundidad. Hay tres personas que han sido arrestadas y actualmente todavía están siendo investigadas y desarrolladas», dijo Ade Ary en la sede de la policía de Metro Jaya, el miércoles 15 de octubre de 2025.



General de brigada de policía Ade Ary Syam Indradi

En confinamiento En ese caso, la víctima no sólo fue detenida sino también brutalmente maltratada. Sufrieron lesiones en el cuerpo debido a azotes y abusos mientras estuvieron cautivos.

Según el exjefe de policía metropolitana del sur de Yakarta, los tres perpetradores fueron arrestados el martes 14 de octubre de 2025 por la tarde. Fueron llevados inmediatamente a la jefatura de policía de Metro Jaya para ser sometidos a un examen intensivo.

«Ayer por la tarde fueron detenidos. Actualmente aún se realizan investigaciones para determinar el papel de cada perpetrador y los beneficios obtenidos de la víctima», dijo.

Este caso surgió por primera vez después del video. tortura Las víctimas circularon ampliamente en las redes sociales. La cuenta de Instagram @wargajakarta.id subió imágenes que muestran a tres víctimas aplicándose bálsamo en las espaldas cubiertas de heridas de látigo.

En el vídeo se puede ver a los perpetradores grabando ellos mismos el acto de tortura. Se vio a uno de los perpetradores llevando un cuchillo con el que presuntamente golpearon a la víctima, mientras que el otro señaló qué partes del cuerpo de la víctima debían ser untadas con bálsamo.

Se sabe que este terrible incidente ocurrió en el área de Pondok Aren, en el sur de Tangerang, en las primeras horas del sábado 11 de octubre de 2025. Actualmente, la policía todavía está buscando a otros posibles autores e investigando el motivo principal del arresto.

«Investigaremos a fondo este caso. Quienquiera que esté involucrado, definitivamente tomaremos medidas», afirmó Ade Ary.