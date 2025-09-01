El modelo de IA decodifica las emociones animales a través de sus llamadas







Los humanos han reconocido durante mucho tiempo cierto comportamiento bien conocido como un gato silbando como una advertencia, pero en muchos casos hemos tenido poca idea de lo que está sucediendo dentro de la cabeza de un animal. Ahora tenemos una mejor idea, gracias a un Investigador con sede en el Milán quien ha desarrollado un modelo de IA que, según él, puede detectar si sus llamadas expresan emociones positivas o negativas.

El modelo de aprendizaje profundo de Stavros Ntalampiras, que se publicó en informes científicos, puede reconocer los tonos emocionales en siete especies de animales de pezuña, incluidos cerdos, cabras y vacas. El modelo se retira de las características compartidas de sus llamadas, como tono, rango de frecuencia y calidad tonal.

El análisis mostró que llamadas negativas tendió a ser más de frecuencia media a alta, mientras que las llamadas positivas se extendieron de manera más uniforme en todo el espectro. En los cerdos, las llamadas aguas fueron especialmente informativas, mientras que en las ovejas y los caballos el rango medio llevaba más peso, un signo de que los animales comparten algunos marcadores comunes de emoción, pero también los expresan de manera que varían según las especies.

Para los científicos que han intentado durante mucho tiempo desenredar las señales de animales, este descubrimiento de rasgos emocionales entre las especies es un salto hacia adelante en un campo que está siendo transformado por AI.

Las implicaciones son de gran alcance. Los agricultores podrían recibir advertencias anteriores del estrés ganado, los conservacionistas podrían monitorear la salud emocional de las poblaciones salvajes de forma remota, y cáncer podría responder más rápidamente a los cambios sutiles de bienestar.

Este potencial para una nueva capa de visión del mundo animal también plantea preguntas éticas. Si un algoritmo puede detectar de manera confiable cuando un animal está en peligro, ¿qué responsabilidad tiene que actuar los humanos? ¿Y cómo protegemos contra la generalización excesiva, donde suponemos que todos los signos de excitación significan lo mismo en cada especie?

