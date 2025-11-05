El MKD RPD decide hoy el destino de Sahroni hasta Uya Kuya

Jacarta – Casa del Tribunal de Honor (MKD) celebró un juicio decisión ética hacia cinco miembros RPD RI que habían sido previamente desactivados por cada parte.

Los cinco miembros de la RPD se encuentran ahora en estado inactivo. Son Adies Kadir, Surya Utama (Él va a Kuya), Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), Ahmad Sahroniy Nafa Urbach.

La sesión se celebró en la sala de audiencias del MKD de la RPD de RI el miércoles 5 de noviembre de 2025. La sesión estuvo presidida directamente por el presidente del MKD de la RPD de RI, Nazaruddin Dek Gam.

Nazaruddin Dek Gam dijo que su partido había llevado a cabo una investigación del caso contra los cinco miembros de la RPD que habían sido discapacitados.

«El Tribunal Honorario del Consejo ha llevado a cabo un examen del caso que involucra al acusado 1, el hermano Adies Kadir, el acusado 2 Nafa Urbach, el acusado 3 Surya Utama, el acusado 4 Eko Hendro Purnomo, el acusado 5 Ahmad Sahroni», dijo Dek Gam en la sala del tribunal.

«Y el tribunal honorario del consejo leyó la denuncia del denunciante, leyó las declaraciones de los testigos, escuchó el testimonio de los expertos y examinó las pruebas del denunciante y del acusado», continuó.

Sin embargo, poco después de que comenzara el juicio, la comisión del MKD decidió posponer la lectura del veredicto porque los acusados ​​aún no estaban presentes.

También se vio a las filas del MKD saliendo de la sala del tribunal. Se celebrará un nuevo juicio cuando Adies Kadir, Uya Kuya, Eko Patrio, Ahmad Sahroni y Nafa Urbach estén en la sala.

Como se informó anteriormente, el diputado de Sesiones de la Secretaría General de la RPD RI, Suprihartini, negó que hubiera habido discusión alguna sobre aumento de salario y dietas para los miembros de la RPD RI en la sesión anual de la MPR RI, 15 de agosto de 2025.

Esta negación fue transmitida por Suprihartini en la primera sesión celebrada por el Tribunal de Honor del Consejo (MKD) contra cinco miembros de la Cámara de Representantes que fueron discapacitados en la sala de reuniones de la Cámara de Representantes MKD, Complejo Parlamentario, Senayan, Yakarta Central, el lunes 3 de noviembre de 2025.

Inicialmente, el vicepresidente del MKD de la RPD, Adang Daradjatun, preguntó a Suprihartini sobre el mecanismo de selección de la orquesta y si habría o no una discusión sobre los aumentos salariales en la sesión anual.

«Mi pregunta es, hasta donde usted sabe, para ser honesto, en las agendas del MPR y del DPR-DPD que condujeron a la independencia de la República de Indonesia, ¿quién fue el intérprete y cómo apareció, hasta donde usted sabe?» dijo Adang.

«Hasta donde usted sabe, en la agenda de la sesión del 15 de agosto de 2025 es importante discutir el aumento de los salarios y prestaciones de los miembros de la RPD», continuó.