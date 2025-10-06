El misterioso boom en Cirebon resultó ser un meteorito que cayó, esta es la explicación de Brin

CirebónVIVA – Los residentes de Cirebon, West Java, se sorprendieron por el sonido de un fuerte boom y apariencia de bola de fuego que cruzó rápidamente en el cielo el domingo 5 de octubre de 2025 por la noche. Este fenómeno había planteado un gran signo de interrogación en la comunidad.

Agencia Nacional de Investigación e Innovación (Brin) Asegúrese de que el evento fuera causado por la caída de un meteorito Grande en la región del mar de Java.

El profesor de astronomía Brin, Thomas Djamaluddin, reveló que los resultados del análisis mostraron la existencia de un meteorito lo suficientemente grande que cruzó la región de Kuningan a Cirebon antes de finalmente caer en el Mar de Java.

«Llegué a la conclusión de que fue un meteorito lo suficientemente grande que pasó», dijo Thomas Djamaluddin en Yakarta, lunes 6 de octubre de 2025, citado de Entre.

Según su explicación, el fenómeno ocurrió entre 18.35 y 18.39 WIB. El meteorito cruzó desde el suroeste y entró en la atmósfera de la Tierra a baja altitud. Al entrar en una capa atmosférica más densa, el meteorito tiene una presión extrema, causando ondas de choque que suenan como el sonido de una explosión o un fuerte golpe.

«Al entrar en una atmósfera inferior, (entonces) causa ondas de choque en forma de sonido de golpe y detectado por Bmkg Cirebon a los 18.39.12 Wib «, explicó.

Thomas también enfatizó que este fenómeno no causó peligro para la comunidad. Aunque el sonido de su boom sonaba bastante fuerte, el meteorito se había quemado antes de llegar a la superficie terrestre.

«Este fenómeno es seguro, no representa ningún riesgo para los residentes», agregó.

Varios residentes en el área de Lemahabang, el este de Cirebon, afirmaron ver una gran bola de fuego deslizándose rápidamente antes de desaparecer en la distancia. Poco después, hubo un boom duro que sacudió el área.

Algunas cámaras de vigilancia (CCTV) también lograron grabar el momento de la caída del meteorito alrededor de las 18:35 WIB. En la grabación, parece un cruce de luz brillante en el cielo antes de la tenue y desapareciendo en el norte, lo que indica su posición hacia el Mar de Java.

El sensor sísmico que pertenece a la agencia de meteorología, climatología y geofísica (BMKG) con el código ACJM también detectó una vibración significativa a 18.39 WIB.

El fenómeno del cielo como este, según los expertos, no es infrecuente. Es solo que el tamaño del meteorito esta vez es bastante grande para que el efecto se pueda escuchar hasta el acuerdo. Por lo general, los meteoritos pequeños se quemarán en la atmósfera sin causar sonido o luz que sea demasiado llamativa.