El misterio donde el Silfester de Matutina no ha sido ejecutado, el AGO dice esto

Yakarta, Viva – Misterio de la existencia Silfester MatutinaLos condenados por casos de difamación del décimo y duodécimo vicepresidente Jusuf Kalla, comenzaron a desarrollarse. El presidente de la solidaridad roja y blanca (solmet) aparentemente fue tratada en un hospital En Yakarta cuando se celebró la reconsideración inaugural (PK).

Leer también: Después de ser sentenciado a 27 años de prisión, el ex presidente brasileño Bolsonaro fue tratado en el Hospital Hipo y Vomitando el Hospital



«Así que ayer fue que la persona interesada fue cuando la primera audiencia de PK en cuestión estaba enferma, no podía asistir. Hubo una declaración del hospital», dijo el jefe del Centro de Información Legal Oficina del Fiscal GeneralAnang Supriatna, jueves 18 de septiembre de 2025.



Fiscal General de Kapuspenkum Anang Supriatna

Leer también: Una nueva ronda de caso de corrupción de crédito Sritex, el jefe Iwan Setiawan CS fue arrastrado a la corte



Aun así, el Cuerpo de Adhyaksa aún no puede confirmar si Silfester todavía está en el hospital. Lo que está claro, se dice que la Oficina del Fiscal del Distrito del Sur de Yakarta envió repetidamente una llamada a Silfester. Sin embargo, los voluntarios de Jokowi nunca cumplieron la llamada. No es imposible que la opción de captura se convierta en una opción más adelante.

«Sí, podría haber sido (arrestado y entregado). Mientras que en ese momento porque en el PK lo relevante no estaba presente. Solo se basó en el certificado de enfermedad. razón Fuerte «, dijo.

Leer también: Cheryl Darmadi se convierte en una fugitiva internacional, Interpol lista para publicar Aviso Rojo



Para tener en cuenta, la solicitud de revisión (PK) condenada por casos de difamación contra el Vicepresidente 10 y 12 de la República de Indonesia, Jusuf Kalla, Silfester Matutina, finalmente fouró.

El Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta abortó oficialmente a la PK después de que Silfester regresó para estar ausente de la audiencia alegando que la enfermedad se consideraba extraña e irrazonable.

El presidente del panel de jueces, Ketut Darpawan, rechazó explícitamente la excusa de Silfester. Según él, la declaración de enfermedad presentada en realidad dio lugar a un gran signo de interrogación.

«Las razones presentadas por el peticionario basadas en un certificado de descanso y enfermedad que no podemos aceptar», dijo Darpawan, miércoles 27 de agosto de 2025.