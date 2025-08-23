El misterio del cuerpo fue lanzado en el oeste de Lombok, la policía estaba esperando los resultados de la autopsia

West Lombok, Viva – La Policía de West Lombok Resort (Polres), West Nusa Tenggara, evacuó el cuerpo de una mujer con las iniciales N encontradas en una condición condicionada con una mezcla de cemento y arena en un pozo en el área pendiente de ASRI, distrito de Labapi. Luego se llevó al cuerpo al Hospital Bhayangkara Mataram para un examen más detallado.

«Hemos llevado los cuerpos femeninos al Hospital Bhayangkara Mataram para una autopsia adicional», dijo el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de West Lombok, Comisionado de Policía Adjunto (AKP) y luego Eka Arya Madiwinata, por teléfono en Mataram, sábado (23/23/2025).

Explicó que los resultados de la autopsia serían la referencia principal para descubrir la causa exacta de la muerte de la víctima.

«Todo, la causa de la muerte será analizada por un médico forense. Los resultados de la autopsia que también sincronizaremos con las sospechas declaraciones de los perpetradores», dijo.



La casa que se convirtió en la ubicación de los hallazgos del cuerpo fue lanzada en un pozo en West Lombok, NTB Foto : Antara/Ho-Giving West Group

La policía ha nombrado IM, el dueño de la casa donde se descubrió que el cuerpo de la víctima fue lanzado en un poco de tres metros, como un presunto autor. Fue arrestado por las autoridades el sábado por la mañana, el día después de que se encontró el cuerpo.

«Hemos asegurado a los presuntos perpetradores temprano esta mañana, ahora en la oficina (West Lombok Mapolres)», dijo Eka.

Con respecto al motivo, la policía no ha estado segura. Sin embargo, la acusación inicial conduce al problema de la historia de amor.

«Por lo tanto, no hemos podido adivinar antes de que existan los resultados de la autopsia forense. Sin embargo, la información temporal de la motivación se debe a una historia de amor. Lo que está claro, el cuerpo se encuentra intacto, no hay signos de mutilación», explicó.

Eka agregó, por el momento no se había encontrado indicación de la participación de otras partes en este caso.

«Mientras tanto, (el papel de los demás) aún no existe, es posible que exploremos nuevamente, porque todavía está en el proceso de examinar todo esto», dijo.

El proceso de investigación, dijo Eka, todavía está en curso. La policía recolectó pruebas adicionales, incluida la escena del crimen planificada (TKP) con el equipo de Inafis.

«Más tarde haremos la escena del crimen, el equipo de Inafis volverá a verificar la ubicación. Lo que está claro, procesamos este caso de acuerdo con las reglas aplicables», dijo.

Además, la policía también rastreó la evidencia en forma de la última conversación de la víctima a través del teléfono celular.

«Todo lo que igualemos la evidencia de que obtenemos como evidencia, como la última conversación en el teléfono celular y los testigos que vieron a la víctima antes de que finalmente perdieran el contacto con la familia», dijo Eka.

La víctima N anterior fue reportada como desaparecida desde el 10 de agosto de 2025. La familia había recibido un breve mensaje del número de teléfono celular de la víctima que decía que se iría a trabajar en el extranjero. Sin embargo, la familia sospechaba que el mensaje no era de la víctima. (ENTRE)