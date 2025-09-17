El misterio del caso de la muerte del banco, la familia reveló los extraños signos de una semana antes del sádico secuestro

Yakarta, Viva -La familia del jefe de sub -branch (kacab), uno de los bancos estatales en Cempaka Putih, Mohamad Ilham Pradipta (37), reveló que Ilham había mostrado señales inusuales una semana antes de ser secuestrada hasta que finalmente encontrado muerto en Bekasi.

Leer también: Daihatsu Rocky y Gran Max Blind Van Última pavimento oficialmente en Indonesia



El abogado de la familia, Boyamin Saiman, dijo que la víctima se había sentido estancada. Una de las cosas extrañas, Ilham decidió no estacionar su auto en casa, pero lo dejó para guardia de seguridad complejo.

«Aparcamiento móvil Fuera del complejo, nunca eso. Así que se le confió un guardia de seguridad, caminando entre 300 y 400 metros, en el sur de Tangeran, «Boyamin fue citado el jueves 18 de septiembre de 2025.

Leer también: Explore todos los medanos con Mitsubishi Destinator: SUV familiar Premium que está listo para verse duro y lujoso



No solo eso, los hábitos de la víctima cambiaron. A pesar de que había dejado de fumar durante mucho tiempo, Ilham de repente volvió a fumar antes del desafortunado evento.

Leer también: El auto apuesto del alcalde de Prabumulih está en el centro de atención



Además, la familia también ve actividad sospechosa. Se dice que un automóvil supervisó la casa de Ilham en Bogor. De hecho, hay personas desconocidas que vienen a su oficina en el sentido de querer cuidar los cajeros automáticos, pero insisten en querer conocer a los líderes de la sucursal.

«Al lado del incidente en el campo, hay un automóvil que monitorea su casa en Bogor, según KTP. Luego también hay personas que van a la sucursal, Cempaka Putih se encargará del cajero automático, pero no llevaba un KTP. Se pidió que la cuenta no lo hubiera hecho. Pero el final pidió que se encontrara con el liderazgo», dijo.

Para estos hallazgos, la familia instó a la policía no solo a atrapar a los perpetradores con el artículo secuestropero también el artículo 340 del Código Penal con respecto al asesinato premeditado.

«No hay historia que continúe, si la intención no mata la cinta adhesiva.

Para tener en cuenta, la muerte de Mohamad Ilham Pradipta se reveló a partir de las grabaciones de la cámara de CCTV que grabaron víctimas transportadas por la fuerza por varias personas. En ese momento, la víctima se reunía con una Lotte al por mayor fuera de línea en Lotte Wholesale Pasar Rebo, el 20 de agosto de 2025.

El cuerpo de la víctima fue encontrado al día siguiente el 21 de agosto de 2025. Su cuerpo estaba en Kampung Karangsambung, aldea de Nagasari, distrito de Serang Baru, Bekasi Regency. Cuando se encontraba, su cuerpo estaba trágico con las manos y los pies atados, los ojos estaban pegados.

La policía regional de Metro Jaya hasta ahora arrestó a 15 personas que supuestamente estaban involucradas en la acción atroz. Mientras tanto, todavía hay un perpetrador en general. Se sabe que los perpetradores que todavía están en general tienen las iniciales, por ejemplo.

En este caso, también hubo dos tni prajruit del destacamento de la sede de Kopassus involucrado. Son Sargento Head (SERKA) N y Coopral Two (Kopda) FH. Ambos se convirtieron en sospechosos y habían sido detenidos por Pomdam Jaya.