El misterio del asesinato de Netflix es una locura

netflix«His & Hers», basada en la aclamada novela de Alice Feeney y adaptada para televisión por William Oldroyd, parece, al principio, ser un típico, aunque atractivo, thriller de misterio lleno de muerte, secretos y mentiras. Sin embargo, a medida que se desarrolla la serie limitada, el público rápidamente se da cuenta de que no hay nada normal en este programa. En el centro de la narración se encuentra Anna, una presentadora de noticias de Atlanta marginada (una fascinante Teresa Thompson), tratando de recuperar su carrera a través de un impactante caso de asesinato. Sin embargo, un detective volátil, Jack (Jon Bernthal), que lidera la investigación, está cada vez más preocupado de que Anna tenga otros motivos. Una historia deliciosa y detallada que destaca la venganza, la ira de las mujeres y el engaño, “His & Hers” se filtra en tu psique, cambiando todo lo que creías saber.

Como hacen muchos misterios, “His & Hers” comienza con una escena trágica. En los bosques que rodean Dahlonega, Georgia, una mujer muerta, Rachel (Jamie Tisdale), está tendida sobre el capó de un auto deportivo color rojo cereza. La lluvia implacable la golpea y se lleva la mayor parte de la evidencia. En otra parte de Atlanta, Anna entra a su lujoso apartamento empapada y llorando. Su apartamento está en completo desorden. Papeles, envases de comida para llevar y botellas de alcohol a medio beber están esparcidos por todas partes. Pero este es el último día de Anna regodeándose en su propia autocompasión. Disgustada después de ver un enorme cartel de la presentadora que tomó su trabajo, Lexy Jones (Rebecca Rittenhouse), Anna decidió que su pausa laboral de un año había terminado. Es hora de volver a reclamar su escritorio.

En Dahlonega, Jack recibe una llamada de su compañera Priya (Sunita Mani) diciéndole que han encontrado un cadáver. Aunque Jack intenta mantener la noticia en secreto, la noticia ya comienza a correrse por la pequeña ciudad. De hecho, Anna ha convencido a su jefe para que la deje trabajar como reportera de campo cubriendo el caso en un esfuerzo por salvar su carrera. Con su camarógrafo Richard (Pablo Schreiber) a cuestas (que además es el marido de Lexy), se dirige a su ciudad natal, decidida a recuperar la cadena y a los espectadores.

Pero esta no será una investigación sencilla para Anna o Jack. Después de una pérdida devastadora, que la llevó a convertirse en una reclusa, Anna todavía actúa de manera extraña y siempre aparece convenientemente en lugares extraños de Dahlonega. Por su parte, Jack también es una figura errática. Aunque en apariencia parece ser un investigador decente, sus decisiones comienzan a alarmar a Priya, quien comienza a mirarlo con recelo a medida que salen a la luz más datos sobre la muerte de Rachel.

En esencia, “His & Hers” tiene todos los elementos deliciosos de un thriller estelar. Thompson y Bernthal son formidables en sus papeles, y hay suficientes giros y vueltas para mantener alerta incluso al espectador más atento. El ritmo es fantástico y, con solo seis vertiginosos episodios, el programa está repleto de detalles desde el pasado de Anna hasta su presente. Aún así, este no es el programa que crees y por eso es magistral.

Si bien el asesinato y el caos son el núcleo, “His & Hers” es una serie sobre la angustia que sentimos como seres humanos, los incidentes que desearíamos poder olvidar, cómo tratamos de absolvernos a nosotros mismos después de dañar a otros y lo que la ira puede hacer cuando se cultiva con cuidado y se usa de manera voluntaria y deliberada. La sociedad presiona a las personas para que sigan adelante después de que les suceden cosas horribles y, aunque muchos lo hacen, otros optan por responder de manera diferente. Después de todo, la furia puede ser un gran motivador.

No hay escasez de series limitadas en la televisión, especialmente cuando los streamers intentan atraer talentos de primer nivel que de otro modo no estarían dispuestos a comprometerse con programas extendidos. Sin embargo, “His & Hers” es uno de los programas más desquiciados jamás vistos en televisión. Tiene un final en capas asombroso que dejará a los espectadores atónitos. (Literalmente me quedé en shock, gritando “¡¡¿QUÉ?!!!” continuamente mientras avanzaban los créditos finales.) La conclusión de la serie es tan asombrosa porque aprovecha nuestros propios prejuicios sociales. Constantemente pasamos por alto y subestimamos a aquellos que consideramos “inútiles” y, según esta historia, es bajo nuestro propio riesgo.

“His & Hers” ahora se transmite en Netflix.