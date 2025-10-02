El misterio de Marselino Ferdinan no fue llamado al equipo nacional indonesio finalmente respondió

VIVA – número Marselín Ferdinan no está incluido en la lista de jugadores Equipo nacional Indonesia para la cuarta ronda del Grupo B Calificación de la Copa Mundial 2026 Zona Asia.

Leer también: Emil Audero sigue siendo un signo de interrogación, el equipo nacional indonesio llama a Nadeo Argawinta



Esta decisión fue bastante sorprendente porque el joven centrocampista tampoco fue llamado al equipo nacional U-23 para el campamento de entrenamiento antes de los Juegos SEA de 2025.

Entrenador Equipo nacional indonesio El U-23, Indra Sjafri, ha convocado a 32 jugadores para someterse a un campamento de entrenamiento (TC) en Yakarta del 2 al 14 de octubre de 2025. Además, Garuda Muda también está programado para llevar a cabo dos partidos de juicio contra India el 10 y 13 de octubre de 2025.

Leer también: ¡Malo! 5 jugadores del equipo nacional indonesio lesionados antes del partido de vida de vida útil de la calificación de la Copa Mundial 2026



El presidente de la Agencia del Equipo Nacional (BTN), Sumardji, finalmente abrió la voz sobre la ausencia de Marselino. Se aseguró de que el jugador de 21 años todavía estuviera luchando con lesiones.

Sumardji reveló que se había reunido directamente con Marselino, quien actualmente fortalece la tendencia estadounidense con el estado de préstamo de Oxford United. Desde la reunión, se sabe que el jugador todavía está experimentando dolor en los isquiotibiales.

Leer también: Más popular: Buenas noticias de Emil Audero, José Mourinho ‘regresó’ a Stamford Bridge



«Lino ayer lo conocí en terapia. Todavía era un proceso de curación. Porque los isquiotibiales cuando ayer fue la última vez contra el Líbano», dijo Sumardji a los periodistas.

«Ayer le pregunté a Lino: ‘Lino ¿Cómo se está desarrollando?’ «Todavía se siente señor cuando patear, disparar, aún es doloroso».

Marselino experimentó la lesión en los isquiotibiales mientras defendía al equipo nacional indonesio contra el Líbano el 8 de septiembre de 2025.

Esta temporada, Marselino nunca ha aparecido a nivel de club. Oxford United decidió prestarlo a los EE. UU. Tendin Ast Transai Tranage, pero hasta ahora no ha sido desplegado debido a su condición física.

Mientras tanto, Indra Sjafri continuó llamando a varios nombres que solían llenar al equipo nacional senior para fortalecer el equipo nacional U-23. Algunos de ellos son Ivar Jenner, Rafael Struick y Adrian Wibowo.