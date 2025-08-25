El misterio de la muerte del diplomático de Arya Daru, la familia descargó irregularidades, la policía habló

Yakarta, Viva – Sede de la policía Hablando de familia diplomático Young Ministerio de Asuntos Exteriores (Ministerio de Asuntos Exteriores), Arya Daru Black (ADP), que reveló las irregularidades del caso.

El jefe de la Oficina de la División de Relaciones Públicas, General de Brigada de la Policía Trunoyudo Wisnu Andiko, aseguró que los investigadores de la policía de Metro Jaya consideren que toda la información de la familia fuera considerada. Según él, el aporte podría ser un material nuevo para profundizar la investigación.

«Esta es ciertamente una base si este es un nuevo hallazgo. ¿Es un desarrollo nuevo o integral puede ser parte de la integridad del proceso de investigación en la primera etapa», dijo Trunoyudo en la sede de la Policía Nacional, el lunes 25 de agosto de 2025.



Karopenmas Polri División de Relaciones Públicas General General Trunoyudo Wisnu Andiko (derecha)

El ex jefe de la División de Relaciones Públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta también enfatizó que la policía apreciaba todos los aportes de la familia y la comunidad.

«Por supuesto que somos de los cuatro. Esto es lo que apreciamos que apreciamos», dijo.

Reportado anteriormente, misterio muerte El joven diplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia (Kemlu), Arya Daru Pangayunan (39), todavía plantea preguntas. Ahora hay un nuevo hechos que son cada vez más confusos.

El teléfono llamado desaparecido supuestamente aún está activo. En una conferencia de prensa el 29 de julio de 2025, la policía declaró que el Ultra Samsung S22 de Arya era misterioso. Sin embargo, la familia en realidad encontró irregularidades.

La esposa del fallecido, Meta Ayu Puspitantri alias Pita, dijo que se sorprendió cuando la cuenta de Instagram de Arya de repente parecía en línea a pesar de que el propietario había muerto durante más de 40 días.

«Acabamos de obtener información de la familia que, hace algún tiempo en Instagram del difunto ahora (visible)», dijo el abogado de la familia, Nicholay Aprilindo, fue seguido desde Tvonenews, el domingo 24 de agosto de 2025.

Para tener en cuenta, el cuerpo de Arya fue encontrado en una condición patética en su sala de embarque en el área de Menteng, Central Yakarta, el martes 8 de julio de 2025. Fue encontrado con una cara envuelta en cinta de plástico y de conducto amarillo, lo que había causado especulaciones públicas sobre el presunto asesinato.

Sin embargo, hasta ahora el investigador declaró que no encontró un elemento criminal en la muerte. Basado en los resultados de la investigación policial, se concluyó que no había participación de otros en la muerte de Arya o en otras palabras, Arya mató al suicidio.

Aun así, la policía todavía está recibiendo otra información relacionada con este caso si hay nuevas pruebas. Entonces, este caso fue confirmado por la policía aún no detenido o SP3.