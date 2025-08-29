El misterio de la muerte del brigada Esco comenzó a revelar, supuestamente perseguido

Asesinado, vivo – La policía encontró indicaciones de actos criminales persecución que resultó en Brigadier Esco Faska confía asesinado en el área del jardín de los residentes del pueblo de Bridge Village, West Lombok Regency, West Nusa Tenggara.

Leer también: Seis semáforos en Jalan Otista quemados a los manifestantes.



«Sí, por el momento, la indicación lleva a la persecución que resultó en que el brigadier Esco murió», dijo el director del comisionado de investigación criminal de la policía regional de la NTB, Syarif Hidayat en Mataram, el viernes.

Syarif explicó esto en referencia a los resultados de la autopsia del cuerpo del brigadier Esco del hospital Bhayangkara Mataram.

Leer también: Pramono no revocará KJP si los estudiantes están involucrados en manifestaciones



Además de explorar la evidencia en los actos penales de persecución que conducen a las violaciones del párrafo del Artículo 351 (3) del Código Penal, Syarif enfatizó que su partido también rastreó al criminal que condujo al asesinato planificado de acuerdo con lo que estaba regulado en el Artículo 340 del Código Penal.

Leer también: Se desviaron varias rutas de Transjakarta que pasaron Mako Brimob Kwitang



«Sí, para la planificación (asesinato), todavía estamos investigando también», dijo.

Desde la profundización llevada a cabo, Syarif explicó nuevamente que este manejo todavía se estaba ejecutando en la etapa de investigación. Dijo que también buscó el papel de los perpetradores.

Los esfuerzos actualmente realizados por la policía para revelar esto, relacionados con la inspección de un teléfono celular o teléfono celular propiedad del brigadier Esco, que también se encontró en la ubicación del descubrimiento del cuerpo.

La Policía Regional de NTB que ayudó a la Policía Regional de West Lombok a manejar este caso solicitó el apoyo del equipo de Laboratorio Forense Bareskrim para piratear el Brigadier Mobile Brigadier. Los resultados de la piratería, explicó, se ajustarían nuevamente al testimonio de los testigos.

«Ajustaremos este teléfono celular al testimonio de los testigos. Según se informa, hoy es el análisis del teléfono celular del fallecido», dijo.

Otro esfuerzo de la policía en el rastreo de las causas y los perpetradores de la persecución que resultó en que el brigadier Esco asesinó, Syarif dijo que su partido usó un perro rastreador para rastrear otras pruebas en el sitio de descubrimiento.

El cuerpo de Brigadier Esco fue descubierto por primera vez por los residentes alrededor del sitio de descubrimiento el domingo 24 de agosto a las 11:30 p.m. El cuerpo fue encontrado en un estado supino con un cuello atrapado en una cuerda atada a un pequeño árbol en Nyiur Lembang Dalem Hamlet, el pueblo del puente suspensivo.

Para estos hallazgos, la información se extendió rápidamente a la comunidad a la policía. El cuerpo del brigadier Esco fue evacuado y la policía hizo la escena del crimen.

La identidad del brigadier Esco se reveló de la ropa usada y sus pertenencias, como los teléfonos celulares, los relojes hasta las cerraduras de dos ruedas en el bolsillo de los pantalones. (Hormiga)