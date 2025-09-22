El misterio de la muerte de un niño de 8 años en Penjaringan, el cuerpo está desnudo cuando se encuentra, la madre falta

Yakarta, Viva – Niños La mujer con las iniciales AR (8) se encuentra cubierta de sangre en una pensión regional SelecciónNorth Yakarta, resulta desnudo cuando se encuentra.

Jefe de Policía de Penjaringan Metro, Comisionado de Policía Adjunto, Agus Ady Wijaya, reveló, cuerpo La víctima fue descubierta por primera vez por su padre, S (42), el domingo por la mañana, 21 de septiembre de 2025. En ese momento, el padre afirmó perderse con su hijo, pero no recibió una respuesta al contactar. También fue a la pensión y descubrió que su hija no tenía vida.

«Al principio su padre estaba desaparecido para conocer a su hijo, contactado pero no hubo respuesta. Finalmente llegó al lugar y junto con los residentes sabían que había cadáver«Luego informe», dijo Agus, el lunes 22 de septiembre de 2025.

Se encontró a la víctima mentir para mirar hacia arriba, desnuda y ha surgido un olor picante. El equipo de identificación sospechaba que AR había muerto unos cinco días antes de ser descubierto.

«Sí, es cierto que se ha podrido, según el análisis inicial, se estima que han muerto cinco días», dijo Agus.

Para determinar la causa de la muerte, el cuerpo de AR fue llevado inmediatamente al Hospital de Policía de Kramat Jati para someterse a una autopsia. «Debido a que la condición del cadáver se ha descompuesto, la superficie del cuerpo es difícil de analizar visible. Todavía estamos esperando los resultados de la autopsia», dijo.

Otro hecho que estaba sobresaliendo, la madre de la víctima con las iniciales MKR (35) era desconocido cuando se encontró el cuerpo de AR. La policía finalmente logró encontrar el MKR durante una patrulla en el área de Kertajaya, unas horas después del descubrimiento del cadáver.

«Encontramos a su madre durante la patrulla nocturna Kryd. Según la información de los residentes, se vio en funcionamiento. Actualmente se cuestionó», dijo Agus.

Se sabe que los padres de AR han sido separados desde hace cuatro meses. Desde entonces, AR ha vivido con su madre en la pensión. La policía ahora está formado como un equipo especial de la Policía del Metro de North Yakarta y la Policía del Sector del Metro Penjaringan para investigar a fondo este caso.

«Además de la autopsia, también coordinamos con laboratorios forenses digitales forenses, a psicología forense. Todos para apoyar el proceso de investigación e investigación», dijo Agus.

Anteriormente informó, la tensa atmósfera envolvió una pensión en el área de Pejagalan, Penjaringan, North Yakarta. Los residentes se sorprendieron por el descubrimiento del cuerpo de una mujer de 8 años que se pudrió con una condición patética.

La víctima con las iniciales AR fue encontrada en el tercer piso de la pensión de Ratna Sari, Jalan Arwana Raya No. 11 C, domingo por la mañana, 21 de septiembre de 2025. Su pequeño cuerpo acostado sobre su espalda en el piso de la habitación, cubierto de sangre con una salpicadura que se ha secado a su alrededor.

El jefe de policía de Penjaringan Metro, el comisionado adjunto de la policía Agus Ady Wijaya, reveló que el primer informe ingresó alrededor de 00.00 WIB. «La Unidad de Investigación Criminal (Investigación Criminal) de la estación de policía de Penjaringan junto con el equipo de identificación de la Policía del Metro del Norte de Yakarta inmediatamente se movió rápidamente para hacer la escena del crimen (escena del crimen)», dijo Agus, el lunes 22 de septiembre de 2025.