El misterio de la figura S detrás del escándalo de la cuenta inactivo, por lo que desencadena el secuestro del banco

Yakarta, Viva -La policía reveló, las semillas de un delito de casos de secuestro sádicos que se cobraron la vida del jefe de un sub -rama de un banco estatal en Cempaka Putih, llamado Mohamad Ilham Pradipta (37).

Investigue una calibración, la figura misteriosa con las iniciales que supuestamente filtraron los datos cuenta latente. Director de Investigación Criminal General Polda Metro JayaLa comisionada de policía Wira Satya Triputra, dijo que el principal sospechoso C alias Ken recibió información vital sobre la cuenta inactiva de S.

«Los resultados del examen del hermano C alias K recibieron información de sus amigos iniciales», dijo WIRA en la sede de la policía regional de Metro Jaya, el martes 16 de septiembre de 2025.

Director de la Investigación Criminal General de la Policía Metropolitana de Yakarta, Comisionada de Policía, Wira Satya, Triputra Foto : Viva.co.id/foe Peace Simbolon

La existencia de S es ahora el foco principal de la investigación. Curiosamente, su identidad todavía está huyendo. «Todavía estamos investigando y persiguiendo debido a su identidad, no se ha transmitido claramente», dijo Wira.

Afortunadamente, hasta ahora los fondos en la cuenta inactiva no se han movido con éxito. Los perpetradores no pudo ejecutar el plan debido al permiso del banco. «Así que todavía está en la cuenta inactiva. Todavía no está en el refugio», dijo.

Para tener en cuenta, la muerte de Mohamad Ilham Pradipta se reveló a partir de las grabaciones de la cámara de CCTV que grabaron víctimas transportadas por la fuerza por varias personas. En ese momento, la víctima se reunía con una Lotte al por mayor fuera de línea en Lotte Wholesale Pasar Rebo, el 20 de agosto de 2025.

El cuerpo de la víctima fue encontrado al día siguiente el 21 de agosto de 2025. Su cuerpo estaba en Kampung Karangsambung, aldea de Nagasari, distrito de Serang Baru, Bekasi Regency. Cuando se encontraba, su cuerpo estaba trágico con las manos y los pies atados, los ojos estaban pegados.

La policía regional de Metro Jaya hasta ahora arrestó a 15 personas que supuestamente estaban involucradas en la acción atroz. Mientras tanto, todavía hay un perpetrador en general. Se sabe que los perpetradores que todavía están en general tienen las iniciales, por ejemplo.

En este caso, también hubo dos tni prajruit del destacamento de la sede de Kopassus involucrado. Son Sargento Head (SERKA) N y Coopral Two (Kopda) FH. Ambos se convirtieron en sospechosos y habían sido detenidos por Pomdam Jaya.