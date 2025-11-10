El misterio de dos niños perdidos en la autopista de peaje de Ancol, presuntamente transportados por un desconocido en una motocicleta de trail

Jacarta – Dos niños pequeños fueron encontrados por agentes de la Patrulla de Caminos (PJR) Policía Metro Jaya en la sección tol Ir. Wiyoto Wiyono KM 15.400 A, Papanggo hacia Ancol, norte de Yakarta, el domingo 9 de noviembre de 2025 por la noche.

Segundo niño cada uno de ellos tiene las iniciales MR (10) y L (4). Fueron encontrados alrededor de las 21.05 WIB por el equipo de patrulla de la Patrulla de Caminos (PJR) de la Dirección de Tráfico de la Policía Metro Jaya que viajaban por la ruta.

“Los dos niños pequeños fueron encontrados por la patrulla K.925 en ese momento. cruzado «En el paso elevado de Papanggo hacia el oeste», dijo el jefe de la unidad PJR Polda Metro Jaya, comisionado. Policía Dhanar Dhono, Senin, 10 de noviembre de 2025.

Según el informe del oficial, antes de ser encontrados, un hombre desconocido se llevó a los dos niños en una moto de cross. Después de ser llevados, los dos fueron dejados en el área de Papanggo, supuestamente ambos estaban confundidos y entraron en el área de la carretera de peaje.

«Se sospecha que los dos niños pequeños se confundieron después de que un desconocido que viajaba los hiciera autostop. sendero motorizado«Luego entraron en la valla pasando Papanggo», dijo.

Afortunadamente, los agentes de la PJR que pasaban por allí los evacuaron inmediatamente y los llevaron al Puesto RW 08, Papanggo Village, con la ayuda de los residentes. Después de una inspección y coordinación con el OR, los dos niños finalmente fueron devueltos a sus respectivos padres.

Ahora, la policía todavía está buscando el paradero del misterioso hombre que llevó a los dos niños a cuestas. Porque no es imposible que haya acusaciones de querer secuestrarlos a los dos.

«Los agentes ayudaron directamente a los dos niños a conocer a la familia y garantizar que estuvieran a salvo», dijo Dhanar.