¡El misterio de dos esqueletos en el edificio ACC Kwitang en llamas se revelará pronto! La policía revela los hechos hoy

Jacarta – Resultados del examen del descubrimiento dos. estructura humano en edificio PT. CAC Kwitang Cual quemado en la manifestación de finales de agosto de 2025, se revelará hoy.

El plan es que esto se haga alrededor de las 10.00 horas de la mañana. El anuncio sobre quiénes son los dos esqueletos se hizo en el Hospital de la Policía Nacional, Kramatjati, al este de Yakarta.

El anuncio de los resultados de la inspección marco será dirigido directamente por el jefe de relaciones públicas de la policía de Metro Jaya, el comisario de policía Budi Hermanto.



Ilustración del descubrimiento de un esqueleto humano.

Anteriormente se informó que la policía anunciaría los resultados del examen sobre el descubrimiento de dos esqueletos humanos en el área de Kwitang, en el centro de Yakarta, el próximo viernes 7 de noviembre de 2025. Así lo transmitió el jefe de Relaciones Públicas (Kabid Humas) de la policía de Metro Jaya, el comisionado de policía Budi Hermanto, el miércoles 5 de noviembre de 2025 por la mañana.

«Tenemos previsto publicar, posiblemente el viernes, el descubrimiento de dos esqueletos humanos», dijo el miércoles 5 de noviembre de 2025.

Según él, en el comunicado habrá una serie de partes involucradas en el proceso de descubrimiento e investigación, incluidos representantes de PT ACC que descubrieron por primera vez el esqueleto, investigadores de la Policía Central de Yakarta y la Dirección General de Investigación Criminal de Polda Metro Jaya, la familia, así como la Comisión de Personas Desaparecidas y Víctimas de Violencia (KontraS) que previamente informó sobre el caso de la persona desaparecida.

Para información, la policía confirmó el descubrimiento de dos esqueletos humanos en un edificio en llamas durante una manifestación a finales de agosto de 2025.

El comisionado jefe de la policía metropolitana de Yakarta Central, Susatyo Purnomo Condro, dijo que la policía todavía estaba investigando los hallazgos.

«La policía metropolitana central de Yakarta todavía está llevando a cabo una investigación sobre el descubrimiento de dos esqueletos humanos quemados, cuya forma ya no es reconocible, en la oficina de administración en el segundo piso del edificio ACC, Kwitang, Senen», dijo Susatyo cuando fue contactado el viernes 31 de octubre de 2025.

Explicó que los agentes también habían llevado a cabo investigaciones de la escena del crimen después de recibir informes de los residentes. Dijo que el esqueleto humano fue encontrado enterrado bajo un techo en llamas.