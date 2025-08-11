El mismo tipo de grupo de ‘hombres de sidoarjo varonil’ revelado por la policía, tres hombres fueron arrestados

SidoarjoVIVA -Sidoarjo City Police (Polresta) aseguró tres miembros Grupo Red de redes sociales de Facebook que ofrece servicios de acción inmoral compañero.

Leer también: Miles de escaladores en el Monte Rinjani después de reabrir



«Son miembros del grupo de Facebook llamado Manly Sidoarjo, cuyo contenido son hombres que les gusta el mismo sexo. A tres personas, a saber, AY, RM y SM ofrecen activamente servicios inmorales a otros miembros del grupo», dijo el comisionado jefe de la policía de Sidoarjo Christian Tobing en Sidoarjo, Java Oriental, el lunes.



Ilustración de las relaciones con el mismo sexo

Leer también: Deddy Corbuzier no importa la bandera de una pieza que vuela, siempre que no esté por encima y más grande que el rojo y el blanco



Según él, del examen del mismo grupo de entusiastas del sexo, se sabe que este grupo consta de miles de cuentas que contienen contenido de actos inmorales, así como varios tipos de servicios sexuales inmorales.

Tobing explicó que los sospechosos afirmaron unirse al mismo grupo de entusiastas del sexo para obtener nuevos conocidos que querían ser invitados a tener relaciones corporales del mismo sexo.

Leer también: Hay estudiantes de secundaria en Semarang que no suben en clase debido a la adicción al juego



Además, Tobbing reveló que los tres también estaban activamente activos para hacer videos indecentes mientras compartían con otros miembros del grupo.

Por sus acciones, los tres perpetradores fueron acusados bajo el Artículo 45 Párrafo (1) de la Junto Artículo 27 Párrafo (2) de la ley número 1 de 2024 sobre la Segunda Enmienda a la ley número 11 de 2008 sobre la información y las transacciones electrónicas (ITE), así como el Artículo 29 y el Artículo 30 de la ley 44 de 2008 de la billina de 2008.

Hasta ahora, la policía todavía está explorando el caso para garantizar la participación de otras partes y para evitar acciones similares en el futuro.

«Instamos al público a evitar actividades morales y tomaremos medidas firmes contra los perpetradores que han cometido actos que interfieren con la seguridad y el orden en la comunidad», dijo Tobing.

También pidió a los padres que continuaran desempeñando un papel activo en la educación de sus hijos para que pudieran convertirse en seres humanos buenos y morales y evitar actos morales de decencia. (Hormiga)