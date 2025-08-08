El ministro Trenggono dijo que la economía azul es el movimiento principal del desarrollo marino, esta es la ruta

Yakarta, Viva – El ministerio Marina y las pesquerías hacen economía azul Como una de las principales estrategias o enfoques en el proceso de desarrollo marino y pesquero en Indonesia.

Esto se dijo Ministro de Asuntos Marítimos y PescaSakti wahyu Trenggono En el Foro de la Estrategia del Océano Blue Océano (BOSF) en el Atrium, Samporni Strategic, South Yakarta, viernes 8 de agosto de 2025.

Inicialmente, Trenggono explicó que Indonesia era un país de más de 17.500 islas y tenía una riqueza marina extraordinaria.

«El número de más también es más de 17.500 con nuestra área costera es de alrededor de 108 kilómetros, este es el más largo del mundo y no somos países continentales, pero somos un archipiélago», dijo Trenggono en el foro.

Para maximizar el potencial marino de Indonesia, su partido dijo que Trenggono convirtió a la economía azul en el enfoque principal.

A través de la economía azul, su partido no solo se centra en el crecimiento económico, sino que también mantiene la sostenibilidad de los ecosistemas y el empoderamiento de las comunidades costeras.

«Entonces, un lado es que la ecología aún debe mantenerse adecuadamente debido a la región, la capacidad de carga es solo tanto. Mientras que los que viven allí están aumentando, por lo que la presión económica o la presión sobre las necesidades humanas continúa aumentando bruscamente», dijo.

Sobre esa base, el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca dijo que había decidido hoja de ruta Economía azul. Donde en él hay cinco pilares de política.

Los cinco pilares de la política en cuestión incluyen, expandir las áreas de conservación del mar, pesca medible y basada en cuotas, desarrollo de acuicultura sostenible en áreas marítimas, costeras y pedamánicas.

Luego, la supervisión y el control de las áreas costeras y las pequeñas islas, así como la limpieza de desechos plásticos en el mar a través del movimiento de participación de los pescadores.

En esta ocasión, el presidente de Bosf, así como el presidente Sampoerna, Marshall Scott, enfatizó que la colaboración cruzada es muy importante para construir ecosistemas marinos sostenibles en Indonesia.

A través de este foro, su partido quiere fomentar la apertura y la aplicación del concepto de estrategia del océano azul para resolver problemas marinos.

«Como es necesario eliminar los pensamientos convencionales, eliminar los pensamientos tradicionales y convertirse realmente en innovadores y tomar medidas firmes para resolver los problemas más desafiantes más desafiantes», dijo.

Scott también quiere ayudar a los jóvenes a cambiar su forma de pensar sobre los problemas globales, incluidos los futuros problemas marinos. Afirmó que las ideas presentadas en BOSF eran muy relevantes para formar políticas visionarias, liderazgo dinámico y estrategias industriales que estaban listas para enfrentar desafíos futuros.