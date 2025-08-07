El ministro social menciona a los estudiantes de las escuelas de las personas que pueden estudiar utilizando becas

Yakarta, Viva – Ministro de Asuntos Sociales Saifullah Yusuf dijo que los estudiantes Escuela de la gente tener la oportunidad de extender educación a la universidad a través de esquemas beca preparado por el gobierno y el sector privado.

«Para aquellos que quieran, por ejemplo, las conferencias, serán escoltadas más tarde, serán escoltadas, serán entregadas, se guiarán para que puedan tener la oportunidad más tarde. Tal vez a través de becas, tanto por el Gobierno como del Sector privado», dijo el hombre que es llamado familiarmente llamado Gus ipul Eso fue en el complejo del Palacio Presidencial, Yakarta, el miércoles.



Ilustración de los estudiantes de la escuela DASA (SD).

Según él, el Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología se ha convertido en parte del equipo de implementación de la Escuela Popular, de modo que el proceso de tutoría para los estudiantes que desean continuar con el nivel de educación superior se llevará a cabo de manera estructurada.

Gus Ipul dijo que, además de las becas, el gobierno también preparó un camino para la educación vocacional y la capacitación laboral que se adaptó a los intereses y talentos de los estudiantes.

La utilización de la tecnología de mapeo potencial individual, como el talento de ADN, se utiliza desde el principio para descubrir la dirección del desarrollo de los estudiantes.

«Para que comencemos ahora con el mapeo de talento correctamente, ya sabemos que este niño es en el futuro lo que parece», dijo.

Gus Ipul dijo que los resultados del mapeo serían la base de proporcionar dirección profesional, incluida la posibilidad de convertirse en un funcionario estatal, miembros del TNI/POLRI, empresarios o atletas.

«Desde el principio sabremos que el potencial con el talento de ADN. Usando la última tecnología para encontrar un interés más rápido en los talentos estudiantiles», dijo.

Gus Ipul agregó que había 70 escuelas de personas que habían estado operando. A mediados de este agosto, el número está dirigido a alcanzar 100 puntos. Mientras tanto, se planean que hasta 59 escuelas adicionales comiencen a operar en septiembre.



Ilustración de la enseñanza y el aprendizaje en la escuela primaria.

Citado de la página de la Secretaría del Ministerio de Estado para operar 159 puntos escolares de personas en el año escolar 2025/2026, podrá acomodar a 620 grupos de estudio con un total de 15,370 estudiantes, desde primaria, secundaria hasta niveles de escuelas secundarias. El proceso de aprendizaje en estas escuelas será apoyado por 2,407 maestros y 4.442 empleados de educación Nonguru.

On a separate occasion, Secretary General (Secretary General), Ministry of Social Affairs (Ministry of Social Affairs), Robben Rico explained, 159 people’s school points targeted to run in 2025 were spread from Sumatra to Papua, with details of 34 points in Sumatra, 65 in Java, 7 in Bali and Nusa Tenggara, 13 in Kalimantan, 28 in Sulawesi, 7 in Maluku, and 5 in Papua.

Aunque se ha cumplido el objetivo de 159 puntos en el año escolar 2025/2026, Robben dijo que el Ministerio de Asuntos Sociales aún se acomodará si hay un gobierno regional que presente una nueva propuesta para la organización de las escuelas de las personas. (Hormiga)