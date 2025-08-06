El ministro social Gus Ipul se reunirá con PPATK mañana, discutirá la asistencia social en la cuenta inactiva

Yakarta, Viva – El Ministro de Asuntos Sociales (Ministro Social), Saifullah Yusuf, alias Gus Ipul, dijo que su partido se reuniría con el Centro de Informes y Análisis de Transacciones Financieras (Ppatk) El jueves 7 de agosto de 2025 mañana.

La reunión fue para discutir el tema de los fondos de asistencia social de Rp2.1 billones que se asentaron en el interior Cuenta inactiva.

«Sí, eso es correcto, mañana (conociendo a PPATK discutiendo fondos Asistencia social En la cuenta de Dormant), «Gus Ipul dijo a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta, miércoles 6 de agosto de 2025.

Gus Ipul dijo que su partido solo recibió datos relacionados con 600,000 beneficiarios de asistencia social que supuestamente estaban involucrados en la práctica Juego en línea (Judol).

De los 600,000 destinatarios, hasta 228,000 de ellos no recibieron asistencia social en el tercer trimestre.

«Mientras que más de 300 (mil) todavía están en proceso de profundización», concluyó Gus Ipul.

Anteriormente informó, el Centro de Informes y Análisis de Transacciones Financieras (PPATK) reveló que había más de 1 millón de cuentas supuestamente relacionadas con actos penales. También hay más de 10 millones de cuentas de beneficiarios de asistencia social (asistencia social) que nunca se han utilizado durante más de 3 años.

Esto se basa en los resultados del análisis y el examen PPATK desde 2020. El Coordinador de sustancias de relaciones públicas de PPATK, M Natsir Kongah, detalló que de los 1 millón de cuentas, más de 150 mil de ellas fueron cuentas nominadas obtenidas mediante la compra y venta de cuentas, piratería u otras formas que estaban en contra de la ley.

Estas cuentas se utilizan para acomodar fondos de actos criminales y volverse inactivos (inactivos). Mientras que se registraron más de 50 mil cuentas para no tener actividades de transacción antes de recibir el flujo de fondos ilegales.

PPATK también encontró más de 10 millones de cuentas de beneficiarios de asistencia social (asistencia social) que nunca se han utilizado durante más de 3 años. Los fondos de asistencia social que equivalen a RP 2.1 billones solo se establecen, lo que indica que la distribución no está en el objetivo.

Además, PPATK encontró más de 2,000 cuentas pertenecientes a las agencias gubernamentales y al tesorero de gastos declarados por latente, con un total de RP500 mil millones. Aunque en función, esta cuenta debe ser activa y monitoreada.

«Esto, si se silenció, tendrá un impacto negativo en la economía indonesia y dañará los intereses del propietario legal de la cuenta», dijo Natsir en Yakarta, citada, el miércoles 30 de julio de 2025.