El ministro social dijo que el gobierno dará a Bansos de Rp5-15 millones para las víctimas

Yakarta, Viva – Ministro de Asuntos Sociales (Ministro Social), Saifullah Yusuf alias Gus ipul dijo el gobierno de inmediato distribuyó asistencia social (Asistencia social) a las familias víctima demostración.

Dando asistencia social, dijo Gus Ipul en línea con los programas gubernamentales.

«El caso de ayer fue el mismo que la asistencia social adaptativa que fue parte del programa del Ministerio de Social. Lo mismo con las víctimas de desastres y víctimas de desastres naturales y no naturales», dijo Gus Ipul a periodistas en el complejo presidencial del Palacio, Central Jakarta, jueves 4 de septiembre de 2025.

Gus Ipul explicó que la concesión de asistencia social a la familia se distinguiría de la condición de la víctima. Si la familia de la víctima muere, el gobierno brindará asistencia por valor de RP. 15 millones. En cuanto a aquellos que están heridos, obtendrán Rp5 millones.

«Si la muerte es por la compensación de herederos de 15 millones de rupias por grandes heridas, 5 millones de rupias y también puede ser ayudado, continúa si realmente lo necesita», dijo.

No solo en forma de dinero, Gus Ipul también dijo que habría una política para proporcionar asistencia adicional. La asistencia fue dedicada a las víctimas que sufrieron heridas.

«De acuerdo con la evaluación, recibiremos asistencia adicional, incluida la recuperación posterior. Por ejemplo, para la rehabilitación social. Entonces también puede ser empoderador», explicó.

«Entonces, una unidad inseparable», agregó Gus Ipul.

Mientras tanto, Gus Ipul dijo que la asistencia se brindaría fondos Apbn. «De hecho, desde el presupuesto estatal hasta el Ministerio de Asuntos Sociales», dijo.

Más tarde, se brindará asistencia a los herederos a las víctimas que murieron. En cuanto a aquellos que sufrieron heridas, el gobierno dará directamente a la víctima.

«Se entrega de inmediato si el único muere a los herederos, si está gravemente herido a la persona en cuestión», concluyó.