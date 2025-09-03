El ministro social ayudará a la familia Kurniawan a establecer un negocio

Yakarta, Viva – El Ministro de Asuntos Sociales (Ministro Social) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dijo que ayudaría a los padres víctima demostración que es un taxista de motocicleta en línea, Affan kurniawanpara empezar negocio Mandiri a través del programa de empoderamiento Ministerio de Asuntos Sociales.

«Tuvimos un diálogo con los padres de Affan sobre los esfuerzos de ser pioneros si es posible para tener un negocio independiente. En el Ministerio de Asuntos Sociales hay un programa de empoderamiento que podríamos discutir más. Anteriormente, antes, tenía interés en unirse al Programa de Empoderamiento», dijo el miércoles Gus Ipul.

Grab Indonesia brinda asistencia a la familia Affan Kurniawan

Dijo que el Ministerio de Asuntos Sociales colaboraría el Programa de Negocios Independientes a través de evaluaciones para facilitar el acceso a los padres de Affan.

«Más tarde, sinergizaremos, colaboraremos, comenzaremos con la evaluación y lo que hace posible para más tarde podemos hacer un programa junto con los padres del difunto», dijo.

En esta ocasión, el ministro social dio Compensación Rp. 15 millones y paquetes de alimentos para las familias de las víctimas.

«Así que esta es una parte de nuestro programa que también se da a las familias que experimentaron un desastre debido a ciertas razones», dijo.

Gus Ipul continuó, las víctimas de la manifestación en varias regiones también recibirían ayuda del Ministerio de Asuntos Sociales. En la actualidad, hay siete víctimas que han estado en el proceso de la evaluación del Ministerio de Asuntos Sociales.

«Hay siete murieron si no me equivoco, en el proceso de evaluación. Por lo tanto, incluidos los de Makassar y en otros lugares también recibirán una compensación, entonces hay seis lesiones graves, que Dios quiere, también recibirá asistencia médica de nosotros», explicó.

El Ministro del Interior, Tito fue testigo de la entrega de la casa a la familia del difunto Affan Kurniawan

En la actualidad, continuó, el equipo del Ministerio Central de Asuntos Sociales se centró en realizar una evaluación teniendo en cuenta que, en base a informes de varias partes, las víctimas de la manifestación continuaron creciendo, incluidos los datos del Instituto de Ayuda Legal (LBH) que declaró que hubo 10 personas murieron como resultado de una manifestación.

«Más tarde se reconocerá, hasta ahora hemos sido evaluados y terminados, solo siete, más tarde veremos a tres personas nuevamente. Así que veremos, por supuesto, después de pasar por el proceso de evaluación, proporcionaremos compensación, pero ya hay siete claros por día», dijo Saifullah Yusuf. (Hormiga)