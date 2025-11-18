El ministro Raja Juli admite que necesita policía en el Ministerio de Silvicultura y revela los motivos

Jacarta – Ministro de Bosques rey julio antoni respetar la decisión del Tribunal Constitucional (mk) pregunta miembro policia nacional ocupando activamente cargos civiles. Aun así, Raja Juli reconoció la existencia de elementos policiales en el Ministerio Forestal (Ministerio de Silvicultura) ha sido de gran ayuda, especialmente en tareas estratégicas.

«Respeto la decisión del Tribunal Constitucional. Pero si me preguntan personalmente como líder del Ministerio Forestal, la presencia de elementos policiales en el Ministerio Forestal es muy útil», dijo Raja Juli en una declaración escrita, el martes 18 de noviembre de 2025.

Dio un ejemplo del papel del Inspector General del Ministerio de Bosques, Djoko Poerwanto, que proviene de la Policía Nacional, en el fortalecimiento de la supervisión interna y el fomento de mejoras en la gobernanza del ministerio.

«El Inspector General, que casualmente es de la policía, realmente ayuda con el control interno y la mejora de la buena gobernanza. Mi personal especial, que también proviene de la policía, realmente ayuda en la lucha contra los incendios forestales y terrestres», afirmó.

Raja Juli admitió que su partido necesitaba el apoyo del personal policial para determinadas tareas, incluido el seguimiento, el cumplimiento de la gobernanza y la mitigación de incendios forestales y terrestres (karhutla). Incluso reveló que había enviado una carta oficial a Jefe de la Policía Nacional El general de policía Listyo Sigit Prabowo para pedir el mejor personal.

«Entonces necesito que miembros de la Policía Nacional me ayuden con el seguimiento interno y la mejora de la gobernanza, así como con la anticipación de incendios forestales y terrestres (forest and land fires). Y, de hecho, envié una carta al Jefe de la Policía Nacional pidiéndole que asignara a sus mejores personas para ayudarme a llevar a cabo esta tarea no fácil», dijo nuevamente.

Anteriormente se informó que la Policía Nacional actuó rápidamente para dar seguimiento a la decisión del Tribunal Constitucional (MK) sobre las reglas para el nombramiento de miembros de la Policía Nacional para puestos civiles.

Se dice que el jefe de la Policía Nacional, general Listyo Sigit Prabowo, celebró una reunión en la Jefatura de la Policía Nacional para formular una respuesta institucional a la decisión. La reunión tuvo lugar el lunes 17 de noviembre de 2025 por la mañana y dio lugar a una serie de pasos iniciales para que la aplicación de la decisión no dé lugar a polémicas ni a múltiples interpretaciones.

«La Policía Nacional ciertamente aprecia y respeta la decisión del Tribunal Constitucional. Esta mañana el Jefe de la Policía Nacional reunió a los funcionarios pertinentes para discutir las medidas que deben implementarse», dijo el Jefe de la División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, Inspector General de la Policía Sandi Nugroho.