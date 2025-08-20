El ministro Maman recuerda a las MIPYME, no olvide el mercado interno

Yakarta, Viva – Ministro de micro, pequeñas y medianas empresas (Umkm) Maman Abdurrahman pidió a los actores de MIPYME que se concentraran en suministrar productos para satisfacer las necesidades domésticas. Con potencial mercado Incluye más de 280 millones de MIPYME pueden aprovechar esto y no solo perseguir las exportaciones a los mercados extranjeros.

Leer también: El rol estratégico Telkom aumenta el rendimiento de la cooperativa de la aldea roja y blanca para desarrollar IA



Maman dijo que ahora muchos actores de MIPYME establecieron objetivos para poder comercializar sus productos en el extranjero.

«Las exportaciones son uno de los objetivos de las MIPYME, pero también recuerdan que no olvidamos el mercado interno», dijo Maman de su declaración en Yakarta, el miércoles de agosto de 2025.

Leer también: Conoce al embajador indonesio en los Estados Unidos, Anindya Bakrie empuja la colaboración hacia Indonesia Incorporated



También dijo que el Ministerio de MSME estaba siguiendo el tema de los productos importados que inundaron el mercado nacional. Este esfuerzo de protección es el enfoque principal para asegurar el crecimiento de las MIPYME.



Ministro de Maman Abdurrahman de Micro, pequeño y secundario

Leer también: Eche un vistazo a la colaboración de BTN, Jakpro y Ancol para hacer la ciudad global de Yakarta



Maman dijo que se podían hacer varios esfuerzos para que las PYME pudieran desempeñar un papel más importante en el traslado de la economía nacional.

Según él, las MIPYME deben poder ingresar al ecosistema minorista moderno y la plataforma digital para expandir el mercado y garantizar su negocio. Estos esfuerzos se pueden cumplir si los productos producidos son innovadores y de acuerdo con los estándares del mercado. Las empresas de MSME también deben tener alfabetización negociodominio de la tecnología y una buena gestión empresarial.

Además, dijo, los empresarios de MIPYME deben poder obtener acceso al acceso de capital y garantía de crédito. El gobierno lo ha apoyado canalizando Rp132.7 billones de crédito comercial de personas (KUR) a más de 2.29 millones de deudores hasta el primer semestre de 2025.

Maman agregó que la provisión de legalidad comercial también es un aspecto que necesita atención. Al 30 de junio de 2025, el Ministerio de MIPYMES ha ayudado en la emisión de 1,44 millones de números de capacitación (NIB), 2.34 millones de certificados halal, así como la certificación estándar nacional de Indonesia (SNI) Bina Umk y SNI por millones de MIPYME.

«La aceleración de la certificación de licencias a las MIPYME tiene como objetivo aumentar la competitividad para que las MIPYME puedan crecer y poder competir con productos desde el exterior», dijo Maman.

El Ministro de UMKM agregó que la participación en el Programa de alimentación nutritiva gratuita (MBG) también ayudó a fomentar el negocio de los empresarios de MIPYME. Porque, muchas MIPYME en toda Indonesia están involucradas como proveedores de las necesidades de miles de cocinas públicas MBG. (Hormiga)